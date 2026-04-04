Ο Κανάκης για την ακύρωση της απόφασης επιδότησης παιδιών: “Η δημοτική αρχή να διορθώσει τα λάθη της”

Τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος για την ακύρωση της απόφασης επιδότησης των παιδιών που γεννιούνται στον Δήμο, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, επικρίνει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Κανάκης.

Κάνει λόγο για πρόχειρη λειτουργία της διοίκησης, για εξαγγελία στον αέρα και δηλώνει πως αναμένει από τη δημοτική αρχή “να διορθώσει τα λάθη, ώστε η πολυπόθητη αυτή απόφαση να λάβει την απαιτούμενη έγκριση και να υλοποιηθεί”.

Ειδικότερα, ο κ. Κανάκης αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

“Τελικά, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αρκεί να μοιράζεις υποσχέσεις, πρέπει πρώτα να διασφαλίσεις ότι δύναται να ευσταθούν νομίμως..

Η ακύρωση της υπ’ αριθ. 8/2026 απόφασης του Δήμου Πύλου-Νέστορος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και Ιονίου (ΑΔΑ: Ψ1ΡΧΟΡ1Φ-1ΚΝ) εκθέτει μια διοίκηση που επέλεξε να επενδύσει περισσότερο στην επικοινωνία παρά στη νομιμότητα.

Ο δήμαρχος έσπευσε να γυρίζει από κανάλι σε κανάλι, να διαφημίζει με θριαμβευτικό τόνο ότι δήθεν πρωτοπορεί και ότι δίνει ως επίδομα 5.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στον δήμο. Παρέλειψε, όμως, να πει ότι εφάρμοσε αύξηση δημοτικών τελών 110% και μέσα από εκεί πίστευε ότι θα βρει τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει την συγκεκριμένη απόφαση.

Δημιούργησε προσδοκίες, καλλιέργησε εντυπώσεις και επιχείρησε να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά μια απόφαση, που όπως αποδείχθηκε δεν είχε καν περάσει τον στοιχειώδη έλεγχο νομιμότητας.

Και εδώ δεν μιλάμε για μια λεπτομέρεια. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν ακυρώνει αποφάσεις επειδή διαφωνεί πολιτικά. Τις ακυρώνει όταν είναι νομικά εσφαλμένες. Όταν κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Όταν η διοίκηση λειτουργεί πρόχειρα.

Το πιο ανησυχητικό, όμως, δεν είναι η ακύρωση. Είναι η νοοτροπία που την προκάλεσε.

Διότι όταν ένας δήμαρχος και μάλιστα με επιστημονικό υπόβαθρο οικονομολόγου….επιλέγει να προηγείται η κάμερα αντί της νομιμότητας, τότε το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό. Είναι βαθιά πολιτικό.

Προσωπικά, στήριξα την απόφαση. Όχι γιατί πείστηκα από τα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά γιατί πίστεψα ότι πρόκειται για μια σοβαρή και επεξεργασμένη πολιτική. Και τελικά αποδεικνύεται ότι ήταν μια εξαγγελία στον αέρα.

Η ευθύνη εδώ είναι ξεκάθαρη, δεν μπορείς να πουλάς κοινωνική πολιτική, όταν δεν έχεις διασφαλίσει ότι μπορείς νόμιμα να την εφαρμόσεις. Δεν μπορείς να εμφανίζεσαι ως πρωτοπόρος, όταν δεν έχεις περάσει ούτε το πρώτο φίλτρο της διοικητικής νομιμότητας.

Η αυτοδιοίκηση δεν είναι τηλεοπτικό στούντιο. Δεν είναι χώρος για προσωπική προβολή και εύκολους τίτλους. Είναι θεσμός που απαιτεί σοβαρότητα, προετοιμασία και κυρίως σεβασμό στους πολίτες. Γιατί κάθε φορά που καλλιεργούνται ψεύτικες προσδοκίες, το κόστος δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι κοινωνικό. Και αυτό το κόστος το πληρώνουν οι πολίτες όχι τα δελτία ειδήσεων.

Παρόλα αυτά, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο να διορθωθεί η κατάσταση. Αναμένουμε από τη δημοτική αρχή να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, να καταθέσει προσφυγή όπου απαιτείτε και να διορθώσει τα λάθη, ώστε η πολυπόθητη αυτή απόφαση να λάβει την απαιτούμενη έγκριση και να υλοποιηθεί. Γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται άλλες εξαγγελίες χρειάζονται πράξεις”.