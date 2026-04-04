Καλαμάτα: Aίτημα χαρακτηρισμού ως “Μαρτυρικών” πόλεων και χωριών

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Καλαμάτας, στο υπουργείο Εσωτερικών μετέβη χθες Παρασκευή ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, προκειμένου να υποβάλει επίσημα το αίτημα χαρακτηρισμού της πόλης της Καλαμάτας και των περιφερειακών Κοινοτήτων Αγίου Φλώρου και Καρβελίου, ως “Μαρτυρικών”, με απώτερο στόχο την ένταξή τους στο Δίκτυο μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών που λειτουργεί στη χώρα μας, από το 1997.

Για το σκοπό αυτό ο δήμαρχος είχε συνάντηση με τον αρμόδιο γ.γ. του υπουργείου Σάββα Χιονίδη, τον οποίο και ενημέρωσε για την προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και για τα στοιχεία του άρτιου φακέλου που έχει συνταχθεί για το συγκεκρινένο θέμα.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, το αίτημα συνοδεύει λεπτομερέστατη μελέτη, η οποία περιλαμβάνει αδιάσειστα ιστορικά τεκμήρια, που προέκυψαν από την ενδελεχή αναζήτηση των υπαρχόντων ιστορικών αποδείξεων.

Στο διαβιβαστικό του αιτήματος προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2503/1997, που ανήκει στο Τμήμα Ποιότητας κι Εθιμοτυπίας της Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, της Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Εσωτερικών, επίσης, τονίζεται ότι «η ομάδα έργου που υπογράφει τη μελέτη, υιοθέτησε μια πρωτότυπη προσέγγιση, πετυχαίνοντας μια λεπτομερέστατη καταγραφή -που όμοιά της, πιστεύουμε, δεν έχει τεθεί άλλη φορά υπ’ όψιν της Επιτροπής σας- τα αποτελέσματα της οποίας τίθενται, παράλληλα, υπό το φως των κανόνων (γραπτών και εθιμικών) αλλά και των νομολογιακών συμπερασμάτων του Διεθνούς Δικαίου. Από την παράλληλη αυτή ερμηνεία επιτυγχάνεται όχι μόνον ποσοτική καταγραφή της ναζιστικής θηριωδίας στην ευρύτερη περιοχή της πόλης μας, αλλά και ο ποιοτικός της χαρακτηρισμός ως «Ανθρωπιστικό Έγκλημα»”.