Καλαμάτα: Τοποθέτηση νέων φωτεινών σηματοδοτών τεχνολογίας LED στην Φαρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο αντικατάστασης πεπαλαιωμένων φωτεινών σηματοδοτών της Καλαμάτας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι εργασίες αφορούν τους φωτεινούς σηματοδότες στις συμβολές των οδών Φαρών και Βασιλέως Γεωργίου, Φαρών και Βασιλίσσης Όλγας καθώς και Φαρών και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι εργασίες χρηματοδοτούνται μέσα από Δημοτικούς Πόρους, ενώ οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με μελέτη που συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει αντικατασταθεί ο εξοπλισμός (ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός) σε κόμβους φωτεινών σηματοδοτών λόγω παλαιότητας, διότι παρατηρούνται πλέον ελλείψεις των απαραίτητων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση τους.

Η αντικατάσταση γίνεται με την τοποθέτηση νέων σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλης για φωτεινούς σηματοδότες LED.