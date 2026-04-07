Βασιλόπουλος για Νοσοκομείο: “Αναγκαία η άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων παθολόγων”

Επιβεβλημένη και αναγκαία χαρακτήρισε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος την άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων στην ειδικότητα των παθολόγων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργίας των Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείο της πόλης.

Επιπλέον, ο κ. Βασιλόπουλος δεσμεύτηκε να εξεταστεί από τον Δήμο, η δυνατότητα παροχής πρόσθετων κινήτρων για την προσέλκυση γιατρών, με σκοπό την κάλυψη των κενών θέσεων, μόνιμων και επικουρικών, στην συγκεκριμένη ειδικότητα, που αναμένεται να προκηρυχθούν.

Οι απόψεις αυτές εκφράστηκαν από τον δήμαρχο, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, σε χθεσινή συζήτηση και ενημέρωση για την κατάρρευση των Παθολογικών Κλινικών, που είχε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Δημήτρη Τζωρτζίνη, χθες Μεγάλη Δευτέρα, στο Δημαρχείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση αυτή, είχε προηγηθεί επικοινωνία του δημάρχου Καλαμάτας με τον διοικητή του Νοσοκομείου και τηλεφωνική επικοινωνία με το υπουργείο Υγείας.

Κατά τη συνάντηση, με βάση την ίδια πηγή, υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Νοσοκομείου, για την οποία ο δήμαρχος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του με αφορμή και τα πρόσφατα γεγονότα, που προκάλεσαν δυσλειτουργία στις Παθολογικές Κλινικές.

Ακόμα, ο δήμαρχος όσο και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία προκειμένου να εξευρεθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις για το Νοσοκομείο Καλαμάτας, τον μεγαλύτερο υγειονομικό σχηματισμό του Νομού Μεσσηνίας.

Κλείνοντας, ο κ. Βασιλόπουλος ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου ότι η δημοτική αρχή θα συντάξει ψήφισμα, που θα φέρει προς ψήφιση σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, υιοθετώντας τις θέσεις του αρμόδιου επιστημονικού φορέα, για το συγκεκριμένο θέμα.