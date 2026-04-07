Δήμος Καλαμάτας: Παράκληση για τήρηση του κανονισμού καθαριότητας

Τονίζεται ότι κατά την περίοδο των εορτών, παρατηρείται αυξημένη παραγωγή απορριμμάτων, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών και φυτικών υπολειμμάτων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην αποκομιδή και εμποδίζει την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Από το Δήμο Καλαμάτας τονίζεται ότι η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων ή άλλων χύδην απορριμμάτων απαγορεύεται σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Τμήμα Αποκομιδής του Δήμου στα τηλέφωνα 2721022441 και 2721020081 κατά τις ώρες 7 π.μ. έως 2 μ.μ.. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβληθούν τα αντίστοιχα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία κυμαίνονται από 100 έως 350 ευρώ. «Σεβόμαστε το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας, συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας», σημείωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αναστάσιος Σκοπετέας, ο οποίος τόνισε ότι η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να διατηρήσουμε το Δήμο μας καθαρό και όμορφο, ιδιαίτερα τις άγιες ημέρες του Πάσχα.