Παράταση παραλαβής των δημοτικών χώρων στάθμευσης στον Νέδοντα

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, η νέα προθεσμία για την παραλαβή των χώρων ορίζεται έως τις 30 Απριλίου, μετά από σχετικό αίτημα της μισθώτριας εταιρείας. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, η μισθώτρια είχε κληθεί αρχικά να παραλάβει τους χώρους έως τις 31 Μαρτίου, ωστόσο υπέβαλε αίτημα παράτασης, επικαλούμενη την ανάγκη για επιπλέον χρόνο τόσο για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών όσο και για την καλύτερη τεχνική προετοιμασία πριν από την έναρξη της λειτουργίας. Στο ιστορικό της υπόθεσης περιλαμβάνονται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση των χώρων, η έγκριση των όρων της δημοπρασίας από τη Δημοτική Επιτροπή, η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και η έγκριση εκμετάλλευσης των δύο χώρων από την εταιρεία "Νέδων πάρκινγκ ΙΚΕ", που έχει συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό. Η εξέλιξη αυτή δίνει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο ώστε να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να προχωρήσει ομαλά η παραλαβή και αξιοποίηση των δύο σημαντικών χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Από την πλευρά της, η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” δήλωσε για μια ακόμα φορά την αντίθεσή της με την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε, κάνοντας λόγο για κακή διαχείριση από πλευράς Δημοτικής Αρχής.

