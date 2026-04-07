Χανδρινός κατά Βασιλόπουλου για το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Υποστηρίζει ότι ο κ. Βασιλόπουλος δεν είναι ανεξάρτητος υπερκομματικός δήμαρχος, αλλά κομματικός, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: “Ο σημερινός δήμαρχος υπήρξε αντιδήμαρχος, εξελέγη δύο φορές δήμαρχος και σε όλη αυτή τη διαδρομή η πολιτική του παρουσία στηρίχθηκε σε συγκεκριμένη κομματική επιλογή και σε σαφή κομματική υποστήριξη. Η εκλογή του συνδέθηκε ευθέως με τη στήριξη της Ν.Δ., αλλά και με την προσωπική πολιτική υποστήριξη που έλαβε από τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος στάθηκε ενεργά στο πλευρό του στις εκλογικές αναμετρήσεις. Σήμερα όμως το πολιτικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί σημαντικά”. Ο κ. Χανδρινός επικρίνει τον δήμαρχο ότι για τα σοβαρά προβλήματα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και στην κατάρρευση των Παθολογικών Κλινικών, λειτουργεί κομματικά, “συνάντησε επανειλημμένα τον κύριο Γεωργιάδη και περιορίστηκε σε χειροκροτήματα και χειραψίες”. Καταλήγοντας, ισχυρίζεται ότι “η Καλαμάτα έχει ανάγκη από μια νέα αυτοδιοικητική αντίληψη. Από μια διοίκηση που θα διεκδικεί χωρίς εξαρτήσεις, θα σχεδιάζει χωρίς αγκυλώσεις και θα υπηρετεί την πόλη χωρίς πολιτικούς «πατερούληδες»”.