Καλαμάτα: Μεσσηνιακοί οίνοι στο επίκεντρο του Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων

Μια βραδιά γεμάτη αρώματα, γεύσεις και ιστορίες από τη μεσσηνιακή γη χάρισε στο κοινό η Οινοποιία Ψαρούλη, την Παρασκευή 3 Απριλίου, στο ιστορικό Δημαρχείο της Καλαμάτας.

Ο Κωνσταντίνος Ψαρούλης, γεωπόνος-οινολόγος ταξίδεψε τους παρευρισκόμενους στον κόσμο της αμπέλου και του κρασιού, παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία του και αναδεικνύοντας την αξία της τοπικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι επισκέπτες δοκίμασαν επιλεγμένες ετικέτες, ενώ ο ίδιος παρουσίασε τα γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά κάθε οίνου και τις ιδιαιτερότητες των ποικιλιών που καλλιεργούνται.

Προσφέροντας μια αυθεντική επαφή με τη μεσσηνιακή αμπελοκαλλιέργεια. Η μεγάλη προσέλευση και η ενεργή συμμετοχή του κοινού επιβεβαίωσαν τη σημασία της ανάδειξης των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομικής κληρονομιάς της Μεσσηνίας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο θεματικών παρουσιάσεων που διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας κάθε 1η και 3η Παρασκευή του μήνα, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής μέσα από άμεση επαφή με τους ίδιους τους παραγωγούς.