Καλαμάτα: Ευπρεπισμός στην πόλη και τις κοινότητες ενόψει Πάσχα - Συνεχίζονται οι φυτεύσεις ανθοφύτων

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στην Καλαμάτα και στις Κοινότητες του Δήμου ενόψει Πάσχα.

Οι εργασίες κατά κύριο λόγο αφορούν σε εκτεταμένο ευπρεπισμό και καθαρισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργεία των τμημάτων αυτεπιστασίας των Τεχνικών και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προχωρούν σε καθαρισμό δημοτικών οδών, σε χρωματισμούς, αποκαταστάσεις φθορών και σε αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Εκτεταμένες, επίσης, είναι οι παρεμβάσεις την τελευταία περίοδο σε κλαδέματα, καθαρισμούς φυτικής γης και περιποίησης πρασίνου. Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, τις ημέρες αυτές σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμα εργασίες φύτευσης ανθοφύτων, σε κεντρικά σημεία της πόλης, κόμβους, νησίδες και πάρκα.

Προηγήθηκαν εργασίες συντήρησης στις ζαρντινιέρες της Ναυαρίνου αλλά και σε αυτές του Ιστορικού Κέντρου, ενώ από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, επιλέχθηκαν φέτος βιγόνιες, σερφίνιες και διμορφοθήκες που στολίζουν με τα άνθη τους πεζοδρόμια και πεζόδρομους.

Ακόμη, ενόψει του Πάσχα ευπρεπίζονται (καθαρισμοί, ασπρίσματα κ.λπ.) αύλειοι χώροι Ιερών Ναών του Δήμου καθώς και γειτονιές της πόλης.