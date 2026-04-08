Συνάντηση εργασίας χθες στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας: Ανησυχία για την παραβατικότητα

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αστυνομικού Διευθυντή Μεσσηνίας Θανάση Χριστόπουλου, παρουσία και του Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δημήτρη Παυλόπουλου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα της καθημερινότητας, κυρίως για τις περιοχές της περιφέρειας του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία σχετίζονται με την αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων.

“ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ” ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε αύξηση στον αριθμό των υποθέσεων που εξιχνιάζονται, σε ιδιαιτέρως μάλιστα υψηλά ποσοστά. Κλοπές και παραβατικές συμπεριφορές εξακολουθούν να υπάρχουν, με πιο πρόσφατα περιστατικά αυτά των κλοπών σε Αριοχώρι και Μικρομάνη. Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε, η αστυνομική δύναμη έχει ενισχυθεί με τέσσερις επιπλέον ομάδες (ΟΠΚΕ κ.ά.), οι οποίες δραστηριοποιούνται καθημερινά στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την καταστολή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν και επιμέρους ζητήματα, ενώ επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία που υφίσταται μεταξύ των δύο πλευρών. Επιπλέον, έγινε αναφορά και σε άλλα θέματα, όπως η εξέλιξη της διαδικασίας για την ανέγερση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην περιοχή της Αγ. Τριάδας η οποία προχωρά, καθώς και η πλήρης λειτουργία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου, το οποίο έχει ήδη μεταφερθεί από το Ιστορικό Δημαρχείο στη Διεύθυνση Αστυνομίας. “Κοινός στόχος του Δήμου και της Ελληνικής Αστυνομίας είναι, μέσα από τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται, να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών” τονίζεται από τον Δήμο Καλαμάτας.