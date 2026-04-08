Ενισχύεται ο στόλος του Δήμου Καλαμάτας - Στην υπηρεσία καθαριότητας, πρασίνου και υποδομών νέα οχήματα (βίντεο)

Παρελήφθησαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας τα πρώτα οχήματα, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου μέσω leasing. Πρόκειται για 4 ημιφορτηγά ημικάμπινα (4x4) 3tn και 3 ημιφορτηγά διπλοκάμπινα (4x4) 3tn, τα οποία προστίθενται στον στόλο οχημάτων του Δήμου, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του έργου των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε: «Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο καθημερινότητας αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Καλαμάτας. Γι’ αυτό, τα τελευταία χρόνια, ως Δήμος έχουμε ανανεώσει τον στόλο των οχημάτων μας. Στο Δήμο Καλαμάτας διαθέτουμε 129 οχήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας του Δήμου. Σε αυτό το πλαίσιο, επειδή πρέπει να ανανεώσουμε και πάλι τον στόλο, ξεκινήσαμε μια διαδικασία μέσω της οποίας ολοκληρώσαμε leasing για την προμήθεια 7 αγροτικών οχημάτων, τα οποία παραλάβαμε και παρουσιάζουμε σήμερα. Τα αγροτικά αυτά θα διατεθούν στην καθαριότητα, στο πράσινο, στη συντήρηση υποδομών, στο κυκλοφοριακό, αλλά γενικότερα και σε υπηρεσίες του Δήμου, ενώ θα ενταχθούν και στις ανάγκες της περιφέρειας των πρώην δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Καλαμάτας.

Παράλληλα, περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να παραλάβουμε ένα σάρωθρο έξι κυβικών, αντίστοιχο με αυτά που ήδη διαθέτει ο Δήμος Καλαμάτας, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να καθαρίζουμε και την περιφέρεια, καθώς πρόκειται για όχημα αντίστοιχο με αυτά που χρησιμοποιούνται στους αυτοκινητοδρόμους. Συγχρόνως, περιμένουμε τρία νέα απορριμματοφόρα, δύο μεγάλα και ένα μικρό, ευέλικτο, που θα μπορεί να κινείται πιο εύκολα σε γειτονιές, δύο μεγάλους γερανούς, έναν 7 τόνων και έναν 15 τόνων, τα οποία θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση θεμάτων με ογκώδη αντικείμενα, καθώς και ένα JCB. Όλα αυτά θα μας δώσουν τη δυνατότητα να λειτουργήσει καλύτερα ο Δήμος Καλαμάτας και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες προς τους δημότες. Συνεχίζουμε, παράλληλα, και με άλλες προμήθειες οχημάτων, που αφορούν την Πρόνοια και άλλες υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας».