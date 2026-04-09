Φιλντίσης: “Αφαίρεση αναγραφής ονομάτων δωρητών από οχήματα του δήμου”

Χαρακτηριστικά σε γραπτή του δήλωση αναφέρει: «Με μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα την αφαίρεση της αναγραφής των ονομάτων δωρεάς δύο διακεκριμένων δωρητών συμπολιτών μας, μιας υδροφόρας - πυροσβεστικού, και ενός ημιφορτηγού 4Χ4, οχημάτων που προσέφεραν στον Δήμο Αυλώνος και τα οποία στη συνέχεια εντάχθηκαν στο στόλο οχημάτων του Δήμου Τριφυλίας. Η ενέργεια αυτή μου προξένησε έντονη απορία και αμηχανία και πραγματικά με γέμισε με βαθυτάτη λύπη, αλλά και οργή. Αισθάνομαι απέναντι στον τριφυλιακό λαό ειλικρινά ευγνώμων, διότι μου έδωσε διαχρονικά την ευκαιρία να έχω μια μακρά αυτοδιοικητική - κοινωνική πορεία στα πράγματα του τόπου μας. Να προβληματιστώ, να προσφέρω, να διδαχθώ, να αγωνιστώ και να έχω αξεπέραστες εμπειρίες, με όμορφες και δύσκολες στιγμές. Όμως, τούτο το αρνητικό συναίσθημα, του κενού και της προσβολής που ένιωσα από την απαράδεκτη και θλιβερή αυτή πράξη, θα μείνει εσαεί σκληρά χαραγμένο μέσα μου… Το ίδιο, ακράδαντα πιστεύω, θα συμβεί σε κάθε αγνό, ευαίσθητο και εύνοο συμπολίτη μας, που θα πληροφορηθεί το γεγονός αυτό.

Αγαπητοί συμπολίτες, ασφαλώς και δεν πρέπει να παραλείψω, αντιθέτως με έμφαση οφείλω να υπογραμμίσω, το μέγεθος των αλλεπάλληλων δωρεών του Κωσταντίνου Αρνόκουρου στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, στη γενέτειρά του, τα Πλατάνια του δήμου μας, στον πολιτισμό, στην επιχειρηματικότητα και αλλού. Όπως επίσης και τη σημαντική προσφορά του Δημήτρη Στάικου στη γενέτειρά του, Ελαία.

Κυρίες και κύριοι, η κοινωνία μας πάντοτε τιμούσε τους ανθρώπους που προσφέρουν. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, η μνήμη και η αναφορά των ευεργετών αποτελούσε στοιχείο πολιτισμού, ήθους και ιστορικής ευθύνης. Δυστυχώς όμως, σήμερα, εδώ, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο που δεν τιμά ούτε τους θεσμούς ούτε το δημόσιο βίο. Η διαγραφή της αναφοράς της δωρεάς από μια προσφορά δεν αποτελεί μια παράλειψη, αμέλεια ή μια διοικητική επιλογή… Όχι. Αποτελεί πράξη θεσμικής αχαριστίας και ηθικής και πολιτικής μικρότητας. Αντί τιμής, απαξίωση. Αντί ευγνωμοσύνης, σιωπή. Αντί επαίνου, ύβρις. Με μια τέτοια ενέργεια δεν προσβάλλονται μόνο οι δωρητές. Προσβάλλεται ο ηθικός πυρήνας της προσφοράς! Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι τραγικά λανθασμένο: Αντί η προσφορά να γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, μετατρέπεται σε προειδοποίηση αποφυγής. Αντί να προσελκύονται νέοι δωρητές και ευεργέτες, δημιουργεί αποτροπή. Αντί να καλλιεργείται το πνεύμα της προσφοράς, καλλιεργείται αποστροφή και απογοήτευση. Οι πόλεις που σέβονται την ιστορία τους δεν ξεχνούν τους ευεργέτες τους. Τους τιμούν, τους μνημονεύουν, τους αναγνωρίζουν. Η αναγραφή δεν είναι διακόσμηση, είναι δικαιοσύνη, μνήμη, ευγνωμοσύνη. Διότι οι πόλεις δε χτίζονται με πέτρα και τσιμέντο, χτίζονται με πράξεις προσφοράς. Χτίζονται με το ήθος και τις αρετές των αρχόντων και των κατοίκων τους.

Ο Αριστοτέλης προειδοποιούσε ότι η αχαριστία είναι γνώρισμα μικρής ψυχής. Και ο Πλούταρχος επεσήμανε ότι η αχαριστία είναι αρχή της παρακμής των πόλεων. Όσοι λοιπόν σβήνουν τη μνήμη μιας δωρεάς ας γνωρίζουν ότι δεν σβήνουν ονόματα… Αποκαλύπτουν νοοτροπίες, που η κοινωνία οφείλει να τις καταδικάζει απερίφραστα. Διότι οι ευεργέτες δεν διαγράφονται, η προσφορά δεν σβήνεται, η ιστορία δεν παραχαράσσεται!».