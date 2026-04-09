Δήμος Πύλου - Νέστορος: Τιμήθηκε η 201η επέτειος της μάχης των Κρεμμυδίων

Με λαμπρότητα τίμησε την 201η επέτειο της μάχης των Κρεμμυδίων ο δήμος Πύλου–Νέστορος και η κοινότητα Κρεμμυδίων το πρωί της Μ. Τρίτης.

Η μάχη των Κρεμμυδίων αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο της τοπικής και εθνικής ιστορίας, καθώς ανέδειξε τον αγώνα, την αυταπάρνηση και την προσφορά των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Παρά το αποτέλεσμα της σύγκρουσης, όπου οι ελληνικές δυνάμεις ηττήθηκαν από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ Πασά, οι Έλληνες μαχητές επέδειξαν γενναιότητα και αποφασιστικότητα στον δύσκολο αυτό αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Κρεμμύδια και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων, στον χώρο του πρώην δημοτικού σχολείου.

Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων, ως ένδειξη τιμής προς όλους όσοι συμμετείχαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και κατέθεσαν στεφάνι ο δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, ο πρόεδρος της κοινότητας Κρεμμυδίων Κωνσταντίνος Πυλιώτης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠΝ και αντιδήμαρχος Χιλιοχωρίων Τάσος Χρονόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πύλου–Νέστορος Δημήτρης Γαϊτάνης, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΠΝ Γιάννης Πανταζόπουλος, ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων.

Στεφάνι κατέθεσαν επίσης ο εκπρόσωπος του αστυνομικού Διευθυντή Μεσσηνίας Γιώργος Χρήστου, ο προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πύλου Φώτης Βλαχογιάννης

Επιπλέον, στεφάνι κατέθεσαν τιμής ένεκεν για την προσφορά τους στον δήμο Πύλου–Νέστορος η δημοτική σύμβουλος Ευσταθία Σπυροπούλου, η αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Πύλου–Νέστορος Σοφία Τσόπελα–Κατσίκη και η Γόνη Διονυσοπούλου, με καταγωγή από τα Κρεμμύδια.

Ακολούθησε τήρηση ενός λεπτού σιγής εις μνήμη των πεσόντων, ανάκρουση του εθνικού ύμνου και η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την Γόνη Διονυσοπούλου, η οποία ανέδειξε τη σημασία της ιστορικής αυτής μάχης και τα διαχρονικά μηνύματά της.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πύλου–Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας τόνισε:

«Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των αγωνιστών που, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης 1821, αγωνίστηκαν με θάρρος και αυταπάρνηση για την ελευθερία της πατρίδας. Η μάχη των Κρεμμυδίων αποτελεί σύμβολο γενναιότητας και αυτοθυσίας. Χρέος μας είναι να διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη τους και να μεταδίδουμε στις νεότερες γενιές τις αξίες της ελευθερίας, της ενότητας και της εθνικής αξιοπρέπειας».