Απόφαση για ναυαγοσωστική κάλυψη στην Τριφυλία

Την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας έτους 2026» αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας στη θέση «Αϊ-Λαγούδης» Κυπαρισσίαςκαι της παραλίας ΛαγκούβαρδοςΓαργαλιάνων, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 110.520,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.Η διάρκειά της ορίζεται σε τέσσερις μήνες,από 1/6 έως 30/9.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι στις 20/4, ώρα 23:59 και ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις 21/4, ώρα 10:00.

Κ.Μπ.