Πέμπτη, 09 Απριλίου 2026 21:00

Απόφαση για ναυαγοσωστική κάλυψη στην Τριφυλία

Απόφαση για ναυαγοσωστική κάλυψη στην Τριφυλία

Την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας έτους 2026» αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας στη θέση «Αϊ-Λαγούδης» Κυπαρισσίαςκαι της παραλίας ΛαγκούβαρδοςΓαργαλιάνων, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 110.520,94 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.Η διάρκειά της ορίζεται σε τέσσερις μήνες,από 1/6 έως 30/9.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι στις 20/4, ώρα 23:59 και ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις 21/4, ώρα 10:00.

Κ.Μπ.

 

Κατηγορία Δήμοι
