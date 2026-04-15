ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ: Αδελφοποίηση με το Δήμο Μπρισιγκέλλα της Ιταλίας

Στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης, με ομόφωνη απόφασή του, ενέκρινε “την σκοπιμότητα αδελφοποίησης του Δήμου με τον Δήμο Brisighella (Ιταλία) για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, ως πράξη στρατηγικής σημασίας για την πολιτιστική και αναπτυξιακή ενίσχυση του Δήμου Δυτικής Μάνης και την διεθνή του εξωστρέφεια”. Κι εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Γιώργο Χιουρέα Γεώργιο, “για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης με τον Δήμο Brisighella”.

Στο σκεπτικό της απόφασης σημειώνεται:

“1. Σκοπός της αδελφοποίησης: Η αδελφοποίηση στοχεύει στην εδραίωση μιας σταθερής και θεσμικά αναγνωρισμένης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δυτικής Μάνης και του Δήμου Brisighella, δύο περιοχών που μοιράζονται κοινά πολιτιστικά, γεωγραφικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά. Οι δύο Δήμοι διαθέτουν σημαντική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, διατηρημένους οικιστικούς πυρήνες υψηλής αισθητικής αξίας και ισχυρή αγροδιατροφική ταυτότητα με επίκεντρο την παραγωγή ελαιολάδου ΠΟΠ/ PDO.

Η αδελφοποίηση ενθαρρύνει τη διαπολιτισμική κατανόηση και την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, ενισχύει τη δυνατότητα συνεργασίας σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, δημιουργεί πλαίσιο για κοινές δράσεις σε εκπαίδευση, πολιτισμό, τουρισμό και αγροδιατροφή, επιτρέπει την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. CERV – Town Twinning / Networks of Towns).

2. Κοινά χαρακτηριστικά: Ιστορικοί οικιστικοί πυρήνες και ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Ισχυρή ελαιοκομική παράδοση και αναγνωρισμένη ποιότητα ελαιολάδου ΠΟΠ/PDO. Προσανατολισμός σε ήπιο, ποιοτικό και πολιτιστικό τουρισμό. Έμφαση στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς”.

Στο πρωτόκολλο αδελφοποίησης αναφέρεται: “Προοίμιο: Ο Δήμος Δυτικής Μάνης και ο Δήμος Brisighella, με πλήρη σεβασμό στην εθνική τους νομοθεσία και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζουν να συνάψουν Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης, με σκοπό την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των τοπικών τους κοινωνιών.

Άρθρο 1 – Αντικείμενο: Οι δύο Δήμοι δεσμεύονται να αναπτύξουν συνεργασία στους τομείς πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης, γεωργίας και ελαιοκομίας, εκπαίδευσης και ανταλλαγών νέων, συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Άρθρο 2 – Μορφές συνεργασίας: Η συνεργασία θα υλοποιείται μέσω ανταλλαγών αντιπροσωπειών, κοινών εκδηλώσεων (φεστιβάλ, εκθέσεις, συνέδρια), δικτύωσης σχολείων, συλλόγων και τοπικών φορέων, υποβολής κοινών προτάσεων σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα”.

ΜΠΡΙΣΙΓΚΕΛΛΑ: ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ

Η Μπρισιγκέλλα είναι ένα μικρό χωριό στην επαρχία της Ραβέννα, στην κεντρική Ιταλία. Είναι γνωστό για την πανέμορφη αρχιτεκτονική του και τον εκπληκτικό φυσικό τοπίο του. Είναι ένας από τους πιο όμορφους προορισμούς στην Ιταλία και προσελκύει πολλούς ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Το χωριό έχει πλούσια ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά, πανέμορφη αρχιτεκτονική, με πολλά παλιά κτήρια και στενά δρομάκια. Επίσης, η περιοχή είναι γνωστή για τους ελαιώνες και τους αμπελώνες της, που παράγουν εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα.