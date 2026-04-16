Γρίφος οι μόνιμες προσλήψεις στον Δήμο Καλαμάτας: Λείπουν 70, ζητούν 34, άγνωστο τι θα πάρουν…

Τις προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού που ζητεί ο Δήμος Καλαμάτας για την τετραετία 2027 – 2030, ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή.

Προσλήψεις αισθητά λιγότερες σε σχέση με τις ανάγκες του Δήμου και τις υφιστάμενες κενές θέσεις που ήδη υπάρχουν ή και θα δημιουργηθούν με βάση εκτιμώμενες αποχωρήσεις.

Ο Δήμος που υπολογίζει κάποιες άλλες θέσεις να καλυφθούν από την Κινητικότητα (μετατάξεις κλπ.) και θα “πανηγυρίζει”, έστω και αν εγκριθούν οι λίγες θέσεις που ζητεί, ενώ εκφράζει σχεδόν τη βεβαιότητα ότι αυτό δεν θα γίνει, δεν θα εγκριθεί από το υπουργείο Εσωτερικών. Ακόμα, στη Δημοτική Επιτροπή εκτοξεύτηκαν βολές για το ανύπαρκτο αυτοδιοίκητο της αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικά, για τον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2027 – 2030 στον Δήμο Καλαμάτας που ψηφίστηκε χθες και θα σταλεί στο υπουργείο για έγκριση:

Ενδεικτικά, για το 2027 για 12 υφιστάμενες κενές θέσεις ο Δήμος ζητεί την πρόσληψη 6 ατόμων: 2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και από έναν ΔΕ μαγείρων, ΥΕ κλητήρων, ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων και ΥΕ φυλάκων – νυχτοφυλάκων.

Για το 2028 για 25 υφιστάμενες κενές θέσεις ζητεί την πρόσληψη μόλις 9 ατόμων.

“Θα είμαστε ευτυχείς να προκηρυχθούν αυτά που ζητάμε, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει”, είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης. Παρατήρησε “μακάρι να υιοθετηθούν, για να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Οι ανάγκες του Δήμου είναι μεγαλύτερες” κι έκανε λόγο για το αυτοδιοίκητο της αυτοδιοίκησης, των δήμων που δεν υπάρχει.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι “οι κενές θέσεις είναι 70, ζητάμε 34 θέσεις μόνιμο προσωπικό και οι υπόλοιπες 36 θα καλυφθούν από την Κινητικότητα. Στη συνέχεια θα γίνει κι εξειδίκευση ανά έτος”.

Οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα και Σπύρος Χανδρινός απηύθυναν ερωτήματα για τους λίγους εργάτες καθαριότητας εξωτερικών κι εσωτερικών χώρων που ζητούνται και ψήφισαν λευκό, αντιδρώντας στις μειωμένες προσλήψεις σε σχέση με τις ανάγκες.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι “τις περιόδους αιχμής τους έχουμε κυρίως ανάγκη για εργάτες καθαριότητας και την καλύπτουμε με 8μηνα” και “για τους εσωτερικούς χώρους έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία”, αφήνοντας να εννοηθεί ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες κι επέμεινε “θέλουμε αυτοδιοίκηση που θα έχει αυτοδιοίκητο”.

Καταλήγοντας, ο δήμαρχος εξέφρασε την πίστη ότι θα προσλάβουν έναν αριθμό υπαλλήλων κι ένας άλλος αριθμός θα καλυφθεί από την Κινητικότητα, ενώ όσον αφορά την Υπηρεσία Καθαριότητας. Δήλωσε ότι “λόγω της ανταποδοτικότητας ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τους υπαλλήλους που θα προσληφθούν” και πρόσθεσε πως “ο υπουργός έχει πει ότι θα ικανοποιήσει εμάς και άλλους δήμους, που αποδεικνύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τους υπαλλήλους που θα προσληφθούν”.

Γ.Σ.