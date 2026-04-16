Μειωμένο το κόστος των μελετών για τις παρεμβάσεις στον Κορδία

Ποσό λιγότερο κατά 5.014,56 ευρώ θα πληρώσει ο Δήμος Καλαμάτας στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για τις μελέτες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης (περιοχή Κορδία), που συνέταξε η Αναπτυξιακή το 2021 και 2022.

Και αυτό γιατί από την προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, που αφορούσε τις μελέτες για τη συγκεκριμένη περιοχή δεν έγιναν, δεν παρελήφθησαν – για την ακρίβεια - από τον Δήμο τα τεύχη δημοπράτησης, γιατί κρίθηκαν προβληματικά. Την απομείωση του ποσού αυτού ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, συμφωνώντας με απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής τον Αύγουστο του 2025 δίνοντας τέλος σε μια χρόνια εκκρεμότητα.

Το συνολικό ποσό της προγραμματικής σύμβασης διαμορφώθηκε στα 73.852,42 ευρώ. Μέσω της προγραμματικής η Αναπτυξιακή συνέταξε και παρέδωσε αρχιτεκτονική, φωτοτεχνική, μελέτη ύδρευσης, στατική, γεωτεχνική μελέτη και προκαταρκτικές αρχιτεκτονικές μελέτες περιοχής επέμβασης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε ότι θα χρειαστεί και ακτομηχανική μελέτη που θα γίνει και πως δεν έχουν εγκαταλείψει το έργο. Οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα και Σπύρος Χανδρινός χαρακτήρισαν πολύπαθο το θέμα του Κορδία, έκαναν λόγο για αναπτυξιακό έργο, άσκησαν κριτική για καθυστερήσεις σε μελέτες κι έργα και ψήφισαν λευκό.

