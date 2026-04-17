Προσλήψεις για εποχικές ανάγκες στην Οιχαλία

Αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Οιχαλίας για την πρόσληψη 4 ατόμων για 2 μήνες, για την κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου, επικύρωσε ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός.

Ειδικότερα, αποφάσεις που αφορούν την πρόσληψη: α) Δύο ατόμων κλάδου - ειδικότητας Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου και συγκεκριμένα για την επισκευή του οδοστρώματος (κλείσιμο λακκουβών), καθώς και για τον καθαρισμό δρόμων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου. β) Ενός ατόμου κλάδου Δ.Ε. Τεχνικών Γεωργίας και ειδικότητας Δ.Ε. Οδηγών – Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου και συγκεκριμένα για την αποψίλωση της βλάστησης και την κοπή κλαδιών που αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς καθώς και ατυχημάτων κατά τη διέλευση οχημάτων στους αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους του Δήμου. γ) Ενός ατόμου, πλήρους απασχόλησης, κλάδου/ειδικότητας Τ.Ε. Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας ή εν ελλείψει αυτού ενός ατόμου, πλήρους απασχόλησης, κλάδου/ειδικότητας Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, και όχι πέραν τις 31.8.2026 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Διαβολιτσίου, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ηδη ο Δήμος Οιχαλίας έχει κινήσει τις διαδικασίες για την πρόσληψή τους.