Προσωρινές κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις στη Μεσσήνη

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μεσσήνης για την Κυριακή 19 Απριλίου, ενέκρινε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, μετά από αίτηση της εταιρείας “ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.”, με την οποία ζητήθηκε η διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Μουλαβασίλη, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Συγκεκριμένα, για την ερχόμενη Κυριακή, ισχύουν τα εξής:

• Από ώρα 8 π.μ. έως 2 μ.μ.: Αποκλεισμός της οδού Μουλαβασίλη από την συμβολή της με την οδό Πολυτεχνείου έως την συμβολή της με την οδό Λοχαγού Νικολόπουλου.

• Από ώρα 7 π.μ. έως 2 μ.μ.: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Μουλαβασίλη από την συμβολή της με την οδό Πολυτεχνείου έως την συμβολή της με την οδό Λοχαγού Νικολόπουλου.

Οδοί διευκόλυνσης κυκλοφορίας οχημάτων για την αποφυγή εισόδου αυτών στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης και συγκεκριμένα στην οδό Μουλαβασίλη, είναι οι εξής: 1. Για οχήματα Ι.Χ.: Από Καλαμάτα μέσω της οδού Τσούση, εκτροπή στην οδό Καπετάν Κρόμπα ή στην οδό Αγίου Ιωάννη.

2. Για λεωφορεία, φορτηγά και κάθε είδους βαρέα οχήματα: Από Καλαμάτα μέσω της οδού Πατατζή και στην συνέχεια μέσω της οδού Γ. Παπανδρέου.

Τα παραπάνω θα ισχύσουν για όλα τα οχήματα με εξαίρεση τα οχήματα άμεσης επέμβασης και εκτάκτου ανάγκης (ΕΛ.ΑΣ. – Π.Υ. κι ΕΚΑΒ).