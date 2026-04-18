Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Απόφαση για κοπή φίκου στην Προκοπίου Πατριάρχου

Να κοπεί ένα δέντρο (φίκος) στην οδό Προκοπίου Πατριάρχου, απέναντι από τη Μονή Καλογραιών, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα κατοίκου και εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Και αυτό γιατί το δέντρο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην παρακείμενη οικία, καθώς όπως διαπίστωσε υπάλληλος της υπηρεσίας αυτοψία “ο φίκος ήδη εφάπτεται με το κτήριο και με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση του μεγέθους του δέντρου, δύναται να προκαλέσει βλάβες στο κτήριο”.

Για ένα άλλο δέντρο, έναν πανύψηλο φοίνικα στην οδό Παναγιώτη Σγουρέα, κοντά στο Δημοτικό Στάδιο, την κοπή του οποίου ζήτησε περίοικος, “διότι οι καρποφορίες του προκαλούν λειτουργικά προβλήματα”, αποφασίστηκε να μην κοπεί, “διότι πρόκειται για υγιές και ευθυτενές δέντρο, χωρίς φυτοπαθολογικά ή στατικά προβλήματα.”, σύμφωνα με την υπηρεσία, αλλά ο δήμαρχος ζήτησε “να κλαδευτεί αυστηρά ο φοίνικας”.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ζήτησε όποιος δημότης επιθυμεί να φυτέψει ένα δέντρο, να παίρνει άδεια από την υπηρεσία, τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών, ώστε να τοποθετούνται κατάλληλα δέντρα.

