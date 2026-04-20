Χωρίς αποτέλεσμα άλλη μια δημοπρασία του Δήμου Καλαμάτας: Καμία προσφορά οικοπέδου για πάρκινγκ στο κέντρο

Κανείς ιδιοκτήτης δεν προσήλθε για να προσφέρει κάποιο ακίνητο – οικόπεδο στον Δήμο Καλαμάτας, στην περιοχή του κέντρου της πόλης, για μίσθωση για τη δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σε μια ακόμα δημοπρασία που πραγματοποίησε ο Δήμος.

Για την περιοχή της Παραλίας κατατέθηκαν προσφορές και η επιτροπή διαγωνισμού προτείνει στη Δημοτική Επιτροπή, στη συνεδρίασή της σήμερα στη 1 το μεσημέρι, τη μίσθωση 3 ακινήτων ενός ιδιοκτήτη, που κατέθεσε την χαμηλότερη προσφορά.

Αυτό σημαίνει ότι για την περιοχή του κέντρου δεν θα προστεθούν κάποιες πολύτιμες θέσεις στάθμευσης, δεν θα δοθεί κάποια ανάσα στο οξύ πρόβλημα του πάρκινγκ.

Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού (Γιώργος Φάβας, Κώστας Παπαδάκης, Κώστας Τσαπόγας), “συνολικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκμίσθωση ακινήτων στο Δήμο Καλαμάτας έξι ιδιοκτήτες. Από αυτές τις προσφορές κρίθηκαν κατάλληλες οι δύο και οι μειοδότες αυτών κλήθηκαν στη σημερινή δημοπρασία (15 Απριλίου). Οι λόγοι απόρριψης των λοιπών προσφορών αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 10/2025 έκθεση της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, η οποία διαβιβάστηκε στους ενδιαφερομένους με το υπ' αριθμ. πρωτ. 69788/17.12.2025 έγγραφο του Τμήματος Προόσδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του ΠΔ 270/81”.

Η προσφορά για τα τρία ακίνητα στην Παραλία είναι: α) 258,98 τ.μ. με τιμή προσφοράς 0,70 ευρώ το τ.μ. β) 1.807,01 τ.μ. με τιμή προσφοράς 0,30. γ) 171,04 τ.μ. με τιμή προσφοράς 0,90.

Γ.Σ.