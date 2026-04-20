Με βιολογικό ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτας συνεχίστηκαν οι παρουσιάσεις στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων

Την παρουσίαση και γευσιγνωσία της εταιρείας di Morea φιλοξένησε την Παρασκευή 17 Απριλίου το Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας, με την Ιωάννα Αρουκάτου και τον Βασίλη Γκόγκα να μυούν το κοινό στον κόσμο του βιολογικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ Καλαμάτας.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το προϊόν και να γνωρίσουν τη φιλοσοφία της εταιρείας: βιολογικό ελαιόλαδο από ενιαίο οικογενειακό ελαιώνα στη Μεσσηνία, αποκλειστικά από την ποικιλία Κορωνέικη, με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων χρυσό μετάλλιο στα Berlin Olive Oil Awards.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ΠΟΠ πιστοποίησης ως εγγύηση προέλευσης και ποιότητας για το τοπικό ελαιόλαδο.

Η δράση εντάσσεται στον κύκλο θεματικών παρουσιάσεων που διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας κάθε 1η και 3η Παρασκευή του μήνα, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής μέσα από άμεση επαφή με τους παραγωγούς της.