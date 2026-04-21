Τρίτη, 21 Απριλίου 2026 17:41

Με επιτυχία η άσκηση Πολιτικής Προστασίας «ΕΣΤΙΑ 2026» στο Δημαρχείο Καλαμάτας

Με επιτυχία η άσκηση Πολιτικής Προστασίας «ΕΣΤΙΑ 2026» στο Δημαρχείο Καλαμάτας

Ασκηση εκκένωσης του Δημαρχείου Καλαμάτας, με κωδική ονομασία «ΕΣΤΙΑ 2026» πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι.

Η άσκηση είχε ως σκοπό την καλύτερη προετοιμασία του προσωπικού του Δήμου ως προς το χρόνο απόκρισης απομάκρυνσης από την Υπηρεσία και τη διαδικασία καταμέτρησης σε περίπτωση που πρέπει να εκκενωθεί το κτίριο, στο ενδεχόμενο εκδήλωσης σεισμού εν ώρα λειτουργίας σε δημόσια υπηρεσία υψηλής επισκεψιμότητας.

Για την ασφάλεια των συμμετεχόντων την άσκηση κάλυψε υγειονομικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στην αξία της πρόληψης, επεσήμανε ότι ο Δήμος Καλαμάτας εμπλέκεται σε όλα τα στάδια Πολιτικής Προστασίας και ευχαρίστησε όλους όσοι που συμμετείχαν, με πρώτο το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

