Με επιτυχία η άσκηση Πολιτικής Προστασίας «ΕΣΤΙΑ 2026» στο Δημαρχείο Καλαμάτας

Η άσκηση είχε ως σκοπό την καλύτερη προετοιμασία του προσωπικού του Δήμου ως προς το χρόνο απόκρισης απομάκρυνσης από την Υπηρεσία και τη διαδικασία καταμέτρησης σε περίπτωση που πρέπει να εκκενωθεί το κτίριο, στο ενδεχόμενο εκδήλωσης σεισμού εν ώρα λειτουργίας σε δημόσια υπηρεσία υψηλής επισκεψιμότητας.

Για την ασφάλεια των συμμετεχόντων την άσκηση κάλυψε υγειονομικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στην αξία της πρόληψης, επεσήμανε ότι ο Δήμος Καλαμάτας εμπλέκεται σε όλα τα στάδια Πολιτικής Προστασίας και ευχαρίστησε όλους όσοι που συμμετείχαν, με πρώτο το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.