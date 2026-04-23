Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Εγκριση σχεδίου για ανακύκλωση

Όπως τόνισε στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος: «Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται μέσω ΕΣΠΑ και θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην αρχή με τους καφέ κάδους. Θα τα παρέχει όλα ο ΦΟΔΣΑ, όπως κάδους, οχήματα και περισυλλογή. Στην πορεία θα συνεχιστεί με τα ογκώδη αντικείμενα και με ανακύκλωση και θα αφορά όλους τους δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι κάτι θετικό που πρέπει να κάνουμε». «Είμαστε υπέρ αλλά δεν μπορεί ένα τόσο σοβαρό θέμα να έρχεται ως έκτακτο, που θα χαρακτηρίσει την ανακύκλωση τις επόμενες δεκαετίες. Αν αυτά που έχει η σύμβαση είναι εφικτά να γίνουν, τότε αλλάζει ο χάρτης της αποκομιδής τα επόμενα χρόνια» τόνισε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης, ενώ έθεσε τον προβληματισμό του για το «τι θα γίνει όταν φύγει ο ΦΟΔΣΑ, δεν θα αντέξει το βάρος στις πλάτες του ο τριφυλιακός λαός. Δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε και την πρόοδο». Από την πλευρά της η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου σημείωσε ότι «οι προτάσεις αυτές είναι θετικές, ο ΦΟΔΣΑ όμως έχει κακό παρελθόν.

Έχει συμφωνήσει σε όλα με την ΤΕΡΝΑ, δεν κάνει τίποτα για την προστασία του περιβάλλοντος και εμπλέκεται και με τα σπιτάκια ανακύκλωσης». Χαρακτήρισε επίσης υποκρισία της ΕΕ ότι ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλοντος και καταργεί τα καλαμάκια και από την άλλη υποστηρίζει τους πολέμους. Καταλήγοντας τόνισε πως «δεν θα δώσουμε άφεση αμαρτιών στον ΦΟΔΣΑ, για αυτό και θα καταψηφίσουμε». Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς ρώτησε αν έχουν εντοπιστεί ποιες είναι οι υποχρεώσεις από τα άρθρα που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και ποιες είναι οι ρήτρες. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φιλντίσης τόνισε πως είναι υπέρ, ωστόσο εξέφρασε τον προβληματισμό του, καθώς και το 2007 ξεκίνησε ανακύκλωση και στο τέλος έμειναν οι μπλε κάδοι. Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο με μόνη αρνητική ψήφο από την κ. Τσιγκάνου ψήφισε την προγραμματική σύμβαση. Επίσης, ομόφωνα ενέκρινε την επικαιροποίηση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου Δήμου Τριφυλίας με τον κύριο του έργου ΔΕΥΑ Τριφυλίας για την υλοποίηση της πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΔΕ Γαργαλιάνων» χωρίς να λείπει η αντιπαράθεση μεταξύ δημάρχου και Άκη Κατρίτση για τον αν απεντάχθηκε ή όχι το έργο. Όπως τονίστηκε από τον δήμαρχο, πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να μπορέσει να προχωρήσει με την κατασκευή μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων. Ο κ. Κατρίτσης τόνισε πως η συγκεκριμένη μονάδα δεν χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα και ρώτησε αν η αίτηση του δήμου περιλαμβάνει δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια επεξεργασία. Ο δήμαρχος απάντησε ότι προώθησαν την απόφαση του Συμβουλίου σεβόμενοι την πλειοψηφία (η οποία ήταν για δευτεροβάθμια) συμπληρώνοντας πως θα ακολουθήσει ό,τι του πει το υπουργείο. Σε άλλο σημείο της συζήτησης ανέφερε πως υπάρχει η δυνατότητα να γίνει τριτοβάθμια, αλλά και πως ετοιμάζονται μελέτες ώστε και της Κυπαρισσίας και των Φιλιατρών να γίνουν τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Ακόμα το Συμβούλιο προχώρησε σε συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και σε έγκριση του σχεδίου σύμβασης μεσεγγύησης ένωσης εταιρειών «ΔΕΗ Α.Ε. - Globiled Μ.ΕΠΕ» και Δήμου Τριφυλίας. Πήρε απόφαση για τον καθορισμό αρδευτικής περιόδου 2026 και για την πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης στο αρδευτικό δίκτυο Αρμενιών. Τέλος από τον κ. Κατρίτση τέθηκε το θέμα για την κατάσταση που επικρατεί στις εισόδους των Γαργαλιάνων.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Στη δυτική είσοδο από τα 4 φώτα λειτουργούν μόνο τα δύο, στις εισόδους της Κυπαρισσίας και των Φιλιατρών υπάρχουν άνθη και στους Γαργαλιάνους τίποτα. Λίγο πριν τον Μάραθο είναι πεταμένες πινακίδες. Χωρίς πολλές δαπάνες πολλά πράγματα μπορούν να διορθωθούν. Στην είσοδο από τα Φιλιατρά υπάρχουν 18 φωτιστικά και λειτουργούν μόλις τα 9, η κάθοδος από τον Αϊ-Λια είναι καρμανιόλα, πρέπει να μπει νέος ασφαλτοτάπητας. Η επιγραφή που έχει μπει "I love Gargalianoi" είναι 9 μήνες σβηστή και η παιδική χαρά δεν είναι κλειδωμένη. Είναι θέματα που πρέπει να λυθούν».