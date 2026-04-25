Αισιόδοξος ο Δήμαρχος Καλαμάτας για την τρέχουσα διετία: Σε αναμονή εξελίξεων για Λιμάνι και Μαρίνα

Παραμένουν σε εκκρεμότητα οι σημαντικές υποθέσεις της αξιοποίησης του λιμανιού της Καλαμάτας και της εκ νέου παραχώρησης της Μαρίνας σε ιδιώτη επενδυτή.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος σε δηλώσεις του στην “Ε” αναγνωρίζει τις καθυστερήσεις, καταλογίζει ευθύνη στο υπουργείο Ναυτιλίας κι εκφράζει αισιοδοξία ότι μέσα στο 2026 θα έχουμε εξελίξεις και το 2027 την παραχώρηση της Μαρίνας.

Για το λιμάνι εξακολουθεί να εκκρεμεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και για τη μαρίνα το μάστερ πλαν, ενώ μαζί με αυτό θα εκπονηθούν και μελέτες για την επέκτασή της.

Αναλυτικά, για το θέμα του Λιμανιού και της εκκρεμότητας του μάστερ πλαν, ο δήμαρχος παρατήρησε:

“Για να ολοκληρωθεί το μάστερ πλαν του Λιμανιού απαιτήθηκε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Περιμέναμε για μεγάλο χρονικό διάστημα το υπουργείο, που αυτό υλοποιεί το μάστερ πλαν, να αναθέσει την ΣΜΠΕ. Δεν το έκανε και αποφασίσαμε να το κάνουμε εμείς. Και μέσα σε αυτή την τροποποίηση της ΣΜΠΕ έχουμε περιγράψει πλέον και τη δημιουργία του τουριστικού καταφυγίου. Δηλαδή, την αξιοποίηση μέρους των αποθηκών με τη δημιουργία Yachting Club, στο νότιο κομμάτι των αποθηκών – προς τη θάλασσα – και άνοιγμά τους. Εχουμε διάφορα σχέδια με τον περιφερειάρχη, για να δώσουμε μια διαφορετική ταυτότητα στο συγκεκριμένο σημείο”.

Ο κ. Βασιλόπουλος εξήγησε πως “προχωρήσαμε, αναθέσαμε την ΣΜΠΕ, όμως, πριν κατατεθεί, μας είπε το υπουργείο να την ανακαλέσουμε, γιατί έπρεπε να ολοκληρώσει τους δικούς του χρόνους και μετά να ανατεθεί η ΣΜΠΕ. Την αναθέτουμε πάλι, αλλά η δουλειά έχει γίνει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Περιμένουμε το υπουργείο να μας δώσει την έγκριση ότι επίσημα «αναθέστε την ΣΜΠΕ», την έγκριση ότι θα την πληρώσουμε εμείς. Και αυτό μας γύρισε κάποιους μήνες πίσω”.

Συνεχίζοντας, εκτίμησε ότι “μόλις μας δώσει το υπουργείο την έγκριση, προχωράμε και θα έχουμε άμεσα την ΣΜΠΕ” και σημείωσε: “Μέσα από την ΣΜΠΕ και τη διαμόρφωση τουριστικού καταφυγίου θέλουμε να πετύχουμε τη δυνατότητα να γίνει προσβάσιμος ο συγκεκριμένος χώρος, να αξιοποιηθεί μέρος των αποθηκών, θα αλλάξουν τελείως. Και να δημιουργηθούν οι υποδομές για να μπορούμε να φιλοξενούμε εκεί σκάφη αναψυχής μεγάλου μεγέθους (mega yachts)”.

Για το ζήτημα της Μαρίνας επισημαίνουμε τη δεύτερη αναβολή που δόθηκε στο δικαστήριο στις 21 Απριλίου, για τον Φεβρουάριο του 2027, στην εκδίκαση της αγωγής του Δήμου, για την απόδοση του μισθίου, της Μαρίνας, από την εταιρεία που εξακολουθεί να τη διαχειρίζεται. Υπόθεση που εκκρεμεί από το 2022!

Και να την εκδίκαζε το δικαστήριο, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η σημαντική υπόθεση της αξιοποίησης της Μαρίνας Καλαμάτας, με τη διενέργεια νέου διεθνούς διαγωνισμού για την εκ νέου παραχώρησή της σε ιδιώτη επενδυτή μέχρι το 2060.

Ο δήμαρχος, αφού μας ανέφερε το ζήτημα της διεκδίκησης του χερσαίου χώρου από την ΕΤΑΔ, παρατήρησε ότι “έχουμε έρθει σε μια συμφωνία μαζί τους να κάνουμς το μάστερ πλαν και να αποτυπώσουμε τι θέλουμε μέσα στη Μαρίνα. Και να μπούμε σε μια διαδικασία, εφόσον εγκρίνουμε το μάστερ πλαν. Η αποτύπωση του συγκεκριμένου χώρου έχει γίνει, για να προχωρήσουμε στην παραχώρηση του χώρου, για να μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε”.

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως “έχουμε κάνει την ανάθεση, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το μάστερ πλαν. Περιμένουμε από τον ίδιο μελετητή που κάνει το μάστερ πλαν του Λιμανιού και που του είχαμε αναθέσει την ΣΜΠΕ, - γιατί ξέρει την περιοχή μας και θα μπορέσει να προχωρήσει -, να ολοκληρώσει το μάστερ πλαν για να προχωρήσουμε”.

Αφού ανέφερε τη δεύτερη αναβολή που δόθηκε από το δικαστήριο για την απόδοση του μισθίου, ο κ. Βασιλόπουλος επισήμανε ότι “δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης και πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί το μάστερ πλαν” κι εξέφρασε την αισιοδοξία πως “μέσα στο 2026 θα έχει τελειώσει το μάστερ πλαν και το 2027 να έχουμε και την παραχώρηση”.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι “με το μάστερ πλαν ζητάμε από τον μελετητή να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση, να προβλέψει σε ποια οικοδομικά τετράγωνα μέσα στη Μαρίνα μπορούν να δημιουργηθούν επιπλέον κτήρια – αυτό είναι στη δυτική πλευρά που είναι οι καφετέριες, υπάρχει χώρος –, να μελετήσει την επέκταση της μαρίνας και τα έργα που απαιτούνται για την επέκταση της μαρίνας. Τοπογραφική, βυθομετρική, μελέτη κυματικών συνθηκών, ακτομηχανική, χερσαία έργα, τροποποίηση χωροθέτησης, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μάστερ πλαν, όλα αυτά πρέπει να αποτυπωθούν για την επέκταση της μαρίνας”.

Καταλήγοντας, ο δήμαρχος είπε ότι “αυτά θα τα υλοποιήσει ο επενδυτής” και δήλωσε αισιόδοξος πως “μέσα στο 2026 θα έχουμε εξελίξεις”.