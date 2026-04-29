Δήμος Καλαμάτας: Προθεσμίες και πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) εισάγει σαφείς κανόνες, προθεσμίες και κυρώσεις, με στόχο τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου και του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, η περίοδος καθαρισμού ξεκίνησε από την 1η Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, οι υπόχρεοι –ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές ή μισθωτές– οφείλουν να υποβάλουν σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr. Παράλληλα, οι χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι υποχρεώσεις των πολιτών περιλαμβάνουν την απομάκρυνση ξερών χόρτων, φυτικών υπολειμμάτων και εύφλεκτων υλικών, την περιποίηση δέντρων μέσω κλαδέματος και αραίωσης, καθώς και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων σε σημεία που υποδεικνύει ο Δήμος. Από τις διατάξεις εξαιρούνται ρητά οι διαμορφωμένοι κήποι, οι γεωργικές εκτάσεις, οι βοσκήσιμες γαίες και οι χώροι με αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο αναπροσαρμοσμένο σύστημα προστίμων, το οποίο χαρακτηρίζεται πιο αναλογικό αλλά και αυστηρό σε περιπτώσεις παραβάσεων. Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ για μη καθαρισμό και μη υποβολή δήλωσης, 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης παρά τον καθαρισμό, ενώ για ακαθάριστα οικόπεδα προβλέπεται επιβάρυνση ανά τετραγωνικό μέτρο, με κατώτατο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης, το πρόστιμο ανέρχεται στις 5.000 ευρώ και συνοδεύεται από ποινικές κυρώσεις. Προβλέπεται, ωστόσο, η δυνατότητα μείωσης του προστίμου κατά 50% σε περίπτωση ένστασης, εφόσον ο ιδιοκτήτης προβεί στον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας. Επιπλέον, αν υπάρξει αδιαφορία, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αυτεπάγγελτου καθαρισμού, με τη σχετική δαπάνη να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται αυστηρά η καύση, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών.