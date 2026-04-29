Adventure WEEK 2026: Ξένοι δημοσιογράφοι και tour operators στην Καλαμάτα

Την εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία της αποστολής του Adventure WEEK Peloponnese 2026 στην Καλαμάτα ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον ΕΟΤ και την Adventure Travel Trade Association.

Η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει στις 8 Μαΐου μέλη διεθνούς αποστολής, η οποία αποτελείται από δημοσιογράφους και εκπροσώπους tour operators από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην αποστολή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι διεθνών μέσων όπως τα Travel + Leisure, National Geographic Traveler, The Guardian, Forbes France και Vogue, καθώς και tour operators όπως οι Allibert Trekking, Outlook Expeditions και Baboo Travel.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο σύμβουλος του Δήμου για θέματα τουρισμού, Ηλίας Καλφακάκος, ενημέρωσε ότι την επόμενη μέρα, το Σάββατο το πρωί, σε συνεργασία με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, θα πραγματοποιηθεί tour στην πόλη. Στόχος είναι να παρουσιαστούν προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά, ενώ στο τέλος της διοργάνωσης θα ακολουθήσει marketplace με B2B συναντήσεις στον Μυστρά, όπου θα συμμετάσχει και ο Δήμος Καλαμάτας. Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Χανδρινός στάθηκε στη θεματική της διοργάνωσης, η οποία συνδέεται με την περιπέτεια και ειδικότερα με δραστηριότητες που αφορούν το νερό και το βουνό. Όπως σημείωσε, οι υποδομές του Δήμου, από τον Ταΰγετο μέχρι τη Μαρίνα, δεν βρίσκονται στο επίπεδο που θα έπρεπε ώστε να υποστηρίξουν επαρκώς μια τέτοια θεματική.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι μέσα από τη διοργάνωση θα προβληθεί συνολικά η Πελοπόννησος και, κατ’ επέκταση, η Καλαμάτα. Εκτίμησε δε ότι η επαφή των φιλοξενούμενων με τους επαγγελματίες της πόλης θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δημιουργεί ευκαιρίες για εξωστρέφεια και νέες συνεργασίες.

Ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ακόμη ότι τέτοιου είδους δράσεις πρέπει να αξιοποιούνται, ώστε η περιοχή να προσελκύει επισκέπτες με διαφορετικά ενδιαφέροντα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα, σημείωσε ότι το βλέμμα βρίσκεται και στη Fraport, προκειμένου το πλαίσιο προσέγγισης επισκεπτών προς την Καλαμάτα να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Η δαπάνη που εγκρίθηκε αφορά τη διαμονή των διοργανωτών και των προσκεκλημένων στην Καλαμάτα για μία διανυκτέρευση, με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 666,30 ευρώ. Η δράση εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της αναγνωρισιμότητας του τουριστικού brand Visit Kalamata, καθώς και στη συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την τουριστική προβολή της περιοχής.