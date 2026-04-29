Απόφαση για παιδική χαρά στον Πολύλοφο

Με την εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει “για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. και τη λήψη απόφασης για την έγκριση της αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου, εμβαδού γεωτεμαχίου περίπου 500 τ.μ, που να βρίσκεται στο κέντρο ή κοντά στο κέντρο του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Πολυλόφου και σε επαφή με τουλάχιστον μία κοινοτική οδό, έναντι ποσού έως 7.000 ευρώ”.

Το Δ.Σ, Μεσσήνης καλείται, ακόμα, να αποφασίσει ότι: “Η διαδικασία αγοράς του ακινήτου θα προκύψει με νεώτερη απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά την δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε μία τοπική εφημερίδα , στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινότητας και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να αξιολογηθούν τα διαθέσιμα ακίνητα”. Και “την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. δήμαρχο Μεσσήνης για την συνέχιση της σχετικής διαδικασίας και τη διενέργεια κάθε νόμιμης ενέργειας που μπορεί να απαιτηθεί (δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος κλπ.)”.

Στην εισήγηση αναφέρεται ότι “ο οικισμός της Δημοτικής Κοινότητας Πολυλόφου είναι στάσιμος οικισμός προϋφιστάμενος του 1923. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών δεν υπάρχουν εγκεκριμένες, ούτε υπό θεσμοθέτηση πολεοδομικές διατάξεις που να ισχύουν σε αυτόν και δεν προκύπτει η ύπαρξη κτηματογραφικού διαγράμματος, κτηματολογικού πίνακα και εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ούτε συγκεκριμένος καθορισμός και οριοθέτηση υφιστάμενων ή προβλεπόμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατείας ή και παιδικής χαράς και επομένως αυτοί χωροθετούνται ελεύθερα εντός του οικισμού.

Το ζήτημα της δημιουργίας παιδικής χαράς είναι μία χρονίζουσα απαίτηση του συνόλου των κατοίκων και των επισκεπτών του οικισμού που εφόσον ικανοποιηθεί θα αποτελέσει έργο πνοής και παρακαταθήκη για την ανάπτυξη του χωριού, καθόσον αποτελεί έργο πρώτης προτεραιότητας”.