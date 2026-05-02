Θετικές εξελίξεις για 5 έργα του Δήμου Μεσσήνης

Ανακοινώσεις που αφορούν θετικές εξελίξεις για 5 έργα και μελέτες του Δήμου Μεσσήνης, έκανε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, κατά την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου.

Πρόκειται για το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας της ακτής στο Πεταλίδι, για παρεμβάσεις στο γήπεδο Πεταλιδίου, τη μελέτη για την αναβάθμιση του δρόμου Μεσσήνη – Μπούκα, το διαδημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων και την αξιοποίηση του χώρου του κτηρίου Τσερπέ (φωτό).

Αρχικά, αναφέρθηκε στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, παρατηρώντας ότι “είναι δίπλα μας, μας στηρίζει”.

Ειδικότερα, οι ανακοινώσεις του δημάρχου αφορούσαν:

α) Το έργο προστασίας της ακτογραμμής Πεταλιδίου από τη διάβρωση. Αφού ανέφερε ότι η μελέτη έγινε από το υπουργείο Υποδομών, ανακοίνωσε πως δημοπρατείται κι επισήμανε ότι “είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό”. Ο δήμαρχος στάθηκε στο γεγονός ότι προβλέπει αποκατάσταση στο σημείο του κάμπινγκ” και σημείωσε πως “το Πεταλίδι υποστηρίζεται επαρκώς από υποδομές, θα αλλάξει όψη, θα αποκτήσει δυναμική”

β) Τις παρεμβάσεις στο γήπεδο Πεταλιδίου, περίφραξη, φωτισμό, αποδυτήρια, προϋπολογισμού 190.000 ευρώ. “Εργο πολύ σημαντικό για την ομάδα και την άθληση των νέων, ντόπιων κι επισκεπτών”, σχολίασε ο κ. Αθανασόπουλος.

γ) Την αναβάθμιση του δρόμου Μεσσήνη – Μπούκα, την 6η επαρχιακή οδό, που “είναι χωρίς φωτισμό και πεζοδρόμια”, όπως ανέφερε. Εκανε λόγο για “έργο – όνειρο για την πόλη της Μεσσήνης” κι ενημέρωσε για “μελέτη που χρηματοδοτείται κι εκπονείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με ποδηλατόδρομο, με φωτισμό με απαλλοτριώσεις”.

Ο δήμαρχος εκτίμησε ότι “μαζί με την πολεοδόμηση β’ κατοικίας, τον κόμβο του νέου δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλος, θα δώσει δυνατότητες ανάπτυξης και στην παραλία της Μπούκας και στην πόλη”.

δ) Την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στις 23 Απριλίου. “Υπήρχε καθυστέρηση και δικαίως ρωτήθηκα πολλές φορές από την αντιπολίτευση”, παραδέχθηκε ο κ. Αθανασόπουλος. Αναφέρθηκε στον σύνδεσμο και τη συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας (θα είναι και για τους δύο δήμους το καταφύγιο) και μίλησε για “πολλά εμπόδια και αδειοδοτήσεις από άλλες υπηρεσίες. Πληροφόρησε ότι η σύμβαση για το καταφύγιο είναι 12 μήνες, ότι θα υλοποιηθεί με έκπτωση 23%, πως προβλέπει 44 θέσεις αδέσποτων με ιατρική περίθαλψη, κτήριο διοίκησης και ότι για την προμήθεια ειδικού οχήματος ήταν άγονη η δημοπρασία. “Πάρα πολύ σημαντικό έργο. Το πρόβλημα με τα αδέσποτα δημιουργείται από την έλλειψη συνείδησης των πολιτών και είναι σε όλη την Ελλάδα”.

ε) Για το οικοδομικό τετράγωνο 157, το κτήριο Τσερπέ, στη διασταύρωση Καπετάν Κρόμπα και Σταύρου Τσούση στην πόλη της Μεσσήνης, αφού ανέφερε ότι από το 2019 ο Δήμος τρέχει την πράξη αναλογισμού για τη διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου, ενημέρωσε για τον ορισμό προσωρινής τιμής μονάδας από το Μονομελές Πρωτοδικείο. “Εργο κομβικής σημασίας, θα αλλάξει την όψη του κέντρου της πόλης, θα βελτιώσει ποιότητα ζωής και περιβάλλον”, παρατήρησε ο δήμαρχος και πληροφόρησε ότι προβλέπεται χώρος πρασίνου από το σχέδιο πόλης, διαπλάτυνση των δύο δρόμων και διάνοιξη της οδού Αναγνωσταρά. Είπε ότι “έχουμε κάνει τα 9 από τα 10 βήματα”, μίλησε για “δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία” και για άριστη συνεργασία όλων των υπηρεσιών “για να γίνει το επίτευγμα”.

Ο κ. Αθανασόπουλος ενημέρωσε ότι την αναγκαιότητα λήψης δανείου 632.000 ευρώ για την πράξη αναλογισμού, θα εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή στις 11 Μαΐου, πως 260.000 θα πληρώσει ο Δήμος και τα υπόλοιπα οι όμοροι ιδιοκτήτες, καθώς θα υπάρξει αναβάθμιση της περιουσίας τους και ότι ο πίνακας απαλλοτρίωσης θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

