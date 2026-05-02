Επικαιροποίηση στοιχειών ζητεί η ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με προσέλευση στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ, είτε να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά ή συμπληρώνοντας σχετική φόρμα στη σελίδα της υπηρεσίας.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΤ τονίζεται ότι στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία και τη διαβίβαση στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε., απαιτείται η επικαιροποίηση των στοιχείων των καταναλωτών στις καρτέλες ύδρευσης.

Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους να προσέλθουν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., ή να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά, ή να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα, δηλώνοντας: νοματεπώνυμο ιδιοκτήτη ή χρήστη, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., αριθμό δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση ακινήτου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail, κωδικό καταναλωτή ή αριθμό υδρομέτρου.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων είναι απαραίτητη για την ορθή τήρηση του μητρώου καταναλωτών και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Φόρμα: https://www.deyatrif.gr/2026/04/epikairopoihsh.html

Κ.Μπ.