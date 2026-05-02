Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Αντιπαραθέσεις και διαφωνίες στην ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος

Εν μέσω έντονων αντιπαραθέσεων και διαφωνιών ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τριφυλίας για το 2026 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Τετάρτης.

Η συζήτηση και ψήφιση του έγινε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκαλώντας τις έντονες διαφωνίες τις αντιπολίτευσης, καθώς τονίστηκε πως δεν μπορεί ένα τόσο σημαντικό θέμα να συζητιέται σε έκτακτη συνεδρίαση, χωρίς να υπάρχει το περιθώριο να μελετηθεί και αν κριθεί να υποβληθεί εναλλακτική πρόταση, καθώς η πρόταση του τεχνικού προγράμματος εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή μόλις μια ημέρα νωρίτερα τη Τρίτη.

Έτσι η έναρξη της συνεδρίασης ξεκίνησε με έντονη αντιπαράθεση με τον επικεφαλήςτης ελάσσονος μειοψηφίας Άκη Κατρίτη να τονίζει ότι διαφωνούν με την πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης. “Κανένα θέμα δεν προέκυψε αίφνης και δεν είναι έκτακτο. Η αιτιολόγηση στην πρόσκληση δεν ευσταθεί και δεν ισχύει. Τέσσερις μήνες στο 2026 περιμέναμε να φέρετε το Τεχνικό Πρόγραμμα και το φέρνετε εσπευσμένα σαν έκτακτο την επόμενη μέρα της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής όπου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Με την έκτακτη συνεδρίαση αφαιρείτε το δημοκρατικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης στην κατάθεση εναλλακτικής πρότασης. Δεν υπήρχε χρόνος να μελετηθεί το θέμα το οποίο είναι από τα σοβαρότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον προϋπολογισμό”.

Επίσης την διαφωνία της για την έκτακτη συνεδρίαση εξέφρασε και η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κατερίνα Τσιγκάνου, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως ίσως και να μην επιτρέπεται η συζήτηση του να γίνει σε έκτακτη συνεδρίαση, ζητώντας αυτό να μην επαναληφθεί τα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα τη διαφωνία τους εξέφρασαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Τσαφαράς, Σταματία Αλεξοπούλου και Βασίλης Αγγελόπουλος, ενώ κατά της έκτακτης συνεδρίασης ψήφισε και ο δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης Θεόδωρος Γκρίτζαλης.

Από τη πλευρά του ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης τόνισε πως “διαφωνείτε μόνο για να διαφωνείτε, ενώ έχρι χθες φωνάζατε ότι δεν υπάρχει τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός”. Από εκεί και πέρα σε ότι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα σημείωσε πως επί της ουσίας δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις στο Δήμο, γίνεται είπε αγώνας δρόμου από όλους μας και πολλές φορές πληρώνουμε από τη τσέπη μας. Πάτε κόντρα στο τόπο μας, είπε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ενώ τους κάλεσε όλους να ξεσηκωθούν, καθώς είπε κάθε χρόνο το τόπος μικραίνει.

Μιλώντας για το τεχνικό πρόγραμμα ο κ. Κατρίτσης και εν μέσω πολλών αντιπαραθέσεων με τον δήμαρχο μεταξύ άλλων ανέφερε δεν μπορώ να δεχτώ ότι ως παράταξη μποϊκοτάρουμε το έργο του Δήμου, που μας κατηγόρησε ο δήμαρχος, σε καμία περίπτωση. Πείτε μας πότε και πως; Εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Θέτουμε ερωτήσεις, βάζουμε θέματα, κάνουμε προτάσεις, συμφωνούμε όπου κρίνουμε και διαφωνούμε τεκμηριώνοντας τη διαφωνία μας. Κάνουμε καλόπιστη κριτική θέλουμε το καλό και την πρόοδο του Δήμου και των συνδημοτών μας.

Στη συνέχεια ρώτησε τη διευθύντρια Τ.Υ. πότε κατέθεσαν σαν υπηρεσία κατέθεσαν το τεχνικό πρόγραμμα και αν η κατάτμηση έργων περίπου 2 εκ. σε ποσά απευθείας αναθέσεων ήταν εισήγηση της υπηρεσίας ή βούληση της δημοτική αρχής. Με τη διευθύντρια να απαντά πως το αρχικό προσχέδιο κατατέθηκε Οκτώβριο – Νοέμβριο και πως όλα τα έργα έχουν επιλεγεί σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή.

Συνεχίζοντας ο κ. Κατρίτσης ανέφερε χαρακτηριστικά «Νομιμοποιούμε να ρωτήσω εάν το Τεχνικό Πρόγραμμα ήρθε στο Συμβούλιο μετά την ακύρωση στη Δημοτική Επιτροπή του έργου ανάπλασης πεζόδρομου Φιλιατρών και πέριξ αυτού αν και είναι προσωρινό ανάδοχο, και ο ίδιος ήταν προσωρινός ανάδοχος στο έργο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Κυπαρισσίας που ακυρώσατε την προσφορά του;», συμπληρώνοντας πως θα καταθέσουν προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση γιατί με το έκτακτο μας αφαιρέσατε το δικαίωμα κατάθεσης εναλλακτικής πρότασης. Επίσης ρώτησε αν ενημερώθηκαν οι πρόεδροι κοινοτήτων να καταθέσουν προτάσεις. Επισήμανε πως υπάρχουν κατατμήσεις 2 εκ. ευρώ στο όριο των αναθέσεων και αναφέρθηκε και σε επιμέρους έργα. Επίσης ανάφερε πως υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση από το 2023, Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 372.000 ευρώ και 16.199,36 ευρώ και επίσης 16.199,36 ευρώ για δύο υποέργα αντίστοιχα, για να κάνετε καταφύγιο αδέσποτων ζώων στο Δήμο. Τι κάνατε τρία χρόνια;

Από την πλευρά της η κ. Τσιγκάνου επισήμανε ότι αισθάνεται άβολα σε αυτό το κλίμα δεν μπορεί να κάνει τοποθέτηση. Θέλετε, είπε, συναίνεση να φτάσουμε στο πάτο και δεν θα σας δώσουμε. Εμείς ανέφερε είχαμε τονίσει ότι η χρηματοδότηση του κράτους είναι ανεπαρκείς. Σημειώνοντας ότι οι προτεραιότητες πρέπει να είναι οι ανάγκες των πολιτών, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη σχολική στέγη. Ενώ αναφέρθηκε και σε πράγματα που μπορούν να γίνουν αξιοποιώντας τον ερασιτεχνικό πολιτισμό της Τριφυλίας χωρίς να απαιτείτε ιδιαίτερο κόστος.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Σωτήρης Μπακούρος τόνισε πως δυστυχώς η αντιπολίτευση έχει θεοποίηση το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και κάθε φορά ασκεί κριτική. Με αυτά τα τεχνικά προγράμματα και τους προϋπολογισμούς έχει κάνει τόσα πράγματα σε όλη τη Τριφυλία η δημοτική αρχή. Η δημοτική αρχή είπε αντιμετωπίζει τη καθημερινότητα με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν συνολικά στη χώρα. Τέλος τόνισε ότι στους Δήμους έχουν εκχωρηθεί πολλές αρμοδιότητες χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι.

Επίσης ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Αγγελόπουλος επισήμανε ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι φτωχό αλλά και πως έπρεπε να συμμετέχουν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων στη σύνταξη του.

Κ.Μπ.