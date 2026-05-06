Ζητούν έργα οδοποιίας στην Πύλο

Τα σημεία αυτά είναι: 1) Πέριξ παιδικής χαράς, 2) οδός Παιωνίου, 3) οδός Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 4) οδός Βότση, 5) οδός Στρατηγού Δημοσθένους και 6) έναρξη οδού Πύλου –Κυνηγού, έμπροσθεν Ωδείου Πύλου.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της Κοινότητας Πύλου Ηλίας Σαρρής σημείωσε ότι “στους παραπάνω δρόμους της κοινότητάς μας παρατηρούνται σημαντικές ζημιές, καθιζήσεις, φθορές στο οδόστρωμα με αρκετές λακκούβες και αποσάθρωση του ασφαλτοτάπητα, οι οποίες δυσχεραίνουν την καθημερινή μετακίνηση των πεζών και των οχημάτων”. Και για τους λόγους αυτούς πρότεινε: “1. Την άμεση καταγραφή των ζημιών στους παραπάνω δρόμους από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. 2. Την άμεση αποκατάσταση των πιο επικίνδυνων σημείων με ασφαλτοστρώσεις ή τοπικές παρεμβάσεις όπου κρίνεται αναγκαίο”.

Με ομόφωνη απόφασή του το Συμβούλιο της Κοινότητας Πύλου: “1. Γνωμοδοτεί θετικά για την άμεση καταγραφή των ζημιών στους παραπάνω δρόμους της Κοινότητας Πύλου, από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και την άμεση αποκατάσταση των πιο επικίνδυνων σημείων με ασφαλτοστρώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να γίνεται ομαλή η διέλευση των πεζών και των οχημάτων. 2. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στον δήμαρχο Πύλου Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα, για τις περαιτέρω ενέργειες”.