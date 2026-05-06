Δήμος Μεσσήνης: Αλλαγές σε συμβούλους μειοψηφίας

Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Μεσσήνης τοποθετήθηκαν σε επιτροπές και συλλογικά όργανα του Δήμου, στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, αντικαθιστώντας συναδέλφους τους, που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή δήλωσαν παραίτηση από επιτροπές και συλλογικά όργανα.

Ειδικότερα, στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μεσσήνης τοποθετήθηκαν οι σύμβουλοι Κώστας Μαλιώτης (τακτικός) και Γιάννης Μπαρακάρης (αναπληρωματικός) στις θέσεις του Νίκου Χριστοφιλόπουλου που με αίτηση - δήλωσή του παραιτήθηκε από όλες της επιτροπές και τα συλλογικά όργανα που ήταν μέλος και του Γιάννη Διονυσόπουλου, που έφυγε από τη ζωή.

* Στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής τοποθετήθηκε η σύμβουλος Ελένη Δουρούμη, αντικαθιστώντας τον σύμβουλο Κώστα Κατσούλη, που δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του.

* Στο Δ.Σ. της Μονοπρόσωπης Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αυτοκινητοδρομίου Μεσσήνης Α.Ε.

Ο.Τ.Α. τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος στη θέση του Ν. Χριστοφιλόπουλου.