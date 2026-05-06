Δήμος Μεσσήνης: Αναμένεται χρηματοδότηση για αποκατάσταση ζημιών σε δρόμους

Αυτό επισήμανε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση του συμβούλου της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστου Θεοδωρακόπουλου, στη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη.
“Αναμένουμε το υπουργείο”, ανέφερε ο δήμαρχος και μεταξύ άλλων, παρατήρησε πως υπάρχουν προβλήματα με επικινδυνότητα σε αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους, ενώ υπενθύμισε ότι δόθηκε παράταση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
Δήλωσε, επίσης, ότι μετέφερε την κατάσταση με τα προβλήματα στον υπουργό και στη γ.γ. και σημείωσε πως “είμαστε εκτεθειμένοι και θα πρέπει να άμεση η χρηματοδότηση”.
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος ζήτησε να τοποθετηθεί σήμανση σε επικίνδυνα σημεία στους δρόμους προς Ζερμπίσια και Κεφαλληνού.
Γ.Σ.