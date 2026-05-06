Δήμος Μεσσήνης: Αναμένεται χρηματοδότηση για αποκατάσταση ζημιών σε δρόμους

Δεν υπάρχει ακόμα χρηματοδότηση από το υπουργείο για την αποκατάσταση των ζημιών σε 20 κοινότητες του Δήμου Μεσσήνης, στο αγροτικό και το δημοτικό οδικό δίκτυο, που καταστράφηκε από την κακοκαιρία του φετινού χειμώνα και οι οποίες έχουν ενταχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Αυτό επισήμανε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση του συμβούλου της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστου Θεοδωρακόπουλου, στη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη.

“Αναμένουμε το υπουργείο”, ανέφερε ο δήμαρχος και μεταξύ άλλων, παρατήρησε πως υπάρχουν προβλήματα με επικινδυνότητα σε αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους, ενώ υπενθύμισε ότι δόθηκε παράταση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Δήλωσε, επίσης, ότι μετέφερε την κατάσταση με τα προβλήματα στον υπουργό και στη γ.γ. και σημείωσε πως “είμαστε εκτεθειμένοι και θα πρέπει να άμεση η χρηματοδότηση”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος ζήτησε να τοποθετηθεί σήμανση σε επικίνδυνα σημεία στους δρόμους προς Ζερμπίσια και Κεφαλληνού.

Γ.Σ.