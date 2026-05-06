Σημαντική αναβάθμιση του 2ου Νηπιαγωγείου Μεσσήνης

Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση του προαυλίου χώρου με την τοποθέτηση σύγχρονου δαπέδου ασφαλείας, χλοοτάπητα και νέων παιχνιδιών, δημιουργώντας έναν πιο ασφαλή και ευχάριστο χώρο δημιουργικής απασχόλησης και παιχνιδιού. Παράλληλα, ενισχύθηκε το πράσινο του σχολείου με τη φύτευση δέντρων για φυσική σκίαση, ενώ εγκαταστάθηκε και σύστημα ύδρευσης για τη συντήρησή τους. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται επίσης η τοποθέτηση σκίασης στην πέργκολα του σχολείου, που αναμένεται να προσφέρει καλύτερες συνθήκες προστασίας κατά τους θερινούς μήνες. Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν και στον τομέα του τεχνολογικού εξοπλισμού, με αναβάθμιση των υπολογιστών και εμπλουτισμό του σχολείου με σύγχρονα εποπτικά μέσα. Παράλληλα, δρομολογείται και η προμήθεια smart τηλεόρασης, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος, ανταποκρινόμενου στις ανάγκες της προσχολικής εκπαίδευσης και της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.