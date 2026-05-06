Εργασίες στο Πάρκο Σιδηροδρόμων (βίντεο)

Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, μιλώντας στην «Ε», τόνισε πως οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε μια συστηματική προσπάθεια του Δήμου για τη διατήρηση του πάρκου σε υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και αισθητικής. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιούνται αντικαταστάσεις φθαρμένων πλακών, βάψιμο βαγονιών, καθώς και παρεμβάσεις σε ξύλινες κατασκευές, όπως παγκάκια και άλλα στοιχεία του εξοπλισμού του χώρου. Ο κ. Μαστραγγελόπουλος σημείωσε ότι αντίστοιχες εργασίες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, καθώς το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων δέχεται αυξημένο αριθμό επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για τη φιλοξενία της Ανθοκομικής Έκθεσης, η οποία ξεκινάει μεθαύριο Παρασκευή.

ΣΤΑ “ΣΚΑΡΙΆ” ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για το θέμα της ευρύτερης αναβάθμισης του Πάρκου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ενημέρωσε πως ο Δήμος ετοιμάζει πρόταση, η οποία θα υποβληθεί στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση, με σκοπό να γίνουν παρεμβάσεις που συνδέονται με το νερό και τις φυτεύσεις.

