ΠΕΔ Πελοποννήσου: Διαφωνία δημάρχων στις αλλαγές στελέχωσης βρεφονηπιακών σταθμών

Το ψήφισμα της ΠΕΔ Πελοποννήσου που εκφράζει πλήρη αντίθεση και ζητεί την απόσυρση της σχετικής διάταξης νόμου “Διαδικασία στελέχωσης για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών”, πρόκειται να υιοθετήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στη σημερινή του συνεδρίαση, στις 3 το μεσημέρι (ήταν στις 7 το απόγευμα και άλλαξε).

Στο ομόφωνο ψήφισμά του, σε έκτακτη συνεδρίασή του, δια περιφοράς, στις 24 Απριλίου, το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου σημειώνει:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου (Π.Ε.Δ. - Π), αφού ενημερώθηκε για την νέα διάταξη του Νόμου «Για τους Δημόσιους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜεΑ» εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του και ζητά την απόσυρση της σχετικής διάταξης.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου θεωρεί ότι η εφαρμογή ενός συστήματος πλήρους ανταποδοτικότητας μέσω voucher και η σύνδεση της χρηματοδότησης ενός πανελλαδικού μητρώου εργαζομένων ορισμένου χρόνου ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υποβάθμιση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και οδηγεί τους εργαζόμενους σε ομηρία το επόμενο χρονικό διάστημα. Η ανάγκη για κοινωνικές υπηρεσίες στην προσχολική αγωγή δεν πρέπει να προσμετράται μόνο με βάση το κόστος, αλλά αποτελεί δικαίωμα όλων των εργαζομένων.

Καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει το κρίσιμο αυτό θέμα με σκοπό: α) να μην υπάρξει καμία απόλυση εργαζομένου και να εξασφαλιστεί μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές των δήμων χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις, β) να διασφαλιστεί πλήρης κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών στο ύψος των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας και γ) να αναβαθμιστούν και να διευρυνθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία στην κατεύθυνση ολόπλευρης στήριξης των οικογενειών τους”.

Το ψήφισμα του Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου απεστάλη στο υπουργείο, στην ΚΕΔΕ και στους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την πρόσκληση τα Δημοτικά Συμβούλια να πάρουν

αντίστοιχες αποφάσεις.