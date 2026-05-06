Καλαμάτα: Εργασίες αποκατάστασης στο γήπεδο μπάσκετ στη συμβολή οδών Λυκούργου και Νέδοντος

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης στο γήπεδο μπάσκετ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Νέδοντος, από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε πλήρης αποκατάσταση της επιφάνειας του γηπέδου, η οποία βρισκόταν σε κακή κατάσταση.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν εργασίες βαψίματος με κατάλληλα υλικά, διαγράμμιση και συνολική διαμόρφωση του αγωνιστικού χώρου, καθώς και συντήρηση και βαφή σε στεφάνια και μπασκέτες. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν νέα διχτάκια. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό για το κοινό.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης, «πρόκειται για μία ακόμη σημαντική παρέμβαση, σε συνέχεια αντίστοιχων εργασιών που πραγματοποιούνται σε αθλητικούς χώρους του Δήμου Καλαμάτας, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών υποδομών άθλησης».