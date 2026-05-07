Μουσικό Σχολείο: Nέες καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις του Συλλόγου Αποφοίτων “Μαρία Κάλλας”

Η έναρξη των δράσεων έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 9 Μαΐου, με εργαστήριο μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών. Στόχος του Συλλόγου είναι η υλοποίηση εργαστηρίων και δράσεων για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά: «Επιθυμούμε η έκθεση αυτή, πέρα από τον προφανή της ρόλο –την ανάδειξη και προβολή της μοναδικής πολιτιστικής παρακαταθήκης της Μαρίας Κάλλας– να αποτελέσει ένα ζωντανό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων για μικρούς και μεγάλους».

Στο πλαίσιο αυτό, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο προγραμματίζεται εργαστήριο μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών, με υπεύθυνη τη μουσικό και συνθέτρια Βασιλική Φλώρου. Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση της μουσικής, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τον ρυθμό, τη σωματική έκφραση και τη δημιουργικότητά τους, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν δεξιότητες όπως η συγκέντρωση, η μνήμη και η κοινωνική αλληλεπίδραση. Η θεματολογία των συναντήσεων αντλεί έμπνευση από το έργο «Οι τέσσερις εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι, προσφέροντας ένα δημιουργικό πλαίσιο σύνδεσης μουσικής και κίνησης. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο, με δωρεάν συμμετοχή, έως και τις 20 Ιουνίου (10-11 π.μ.), στον χώρο της Εκθεσης «Μαρία Κάλλας» και στον πολυχώρο «Ρεγγίνα». Οι ομάδες θα διαμορφώνονται ανά συνάντηση, ενώ προβλέπεται η δημιουργία επιπλέον τμημάτων σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε παιδιά όλων των δυνατοτήτων και υλοποιείται σε συνεργασία με την εργοθεραπεύτρια Μαρία Κενσαλή. Για τη συμμετοχή απαιτείται αποστολή email στο info@mariacallas.gr με θέμα «4 Εποχές», όπου θα αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας γονέα ή κηδεμόνα, η ηλικία του παιδιού και τυχόν επιπλέον πληροφορίες. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά από την ομάδα του Συλλόγου.

Για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, ο Σύλλογος Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» υλοποιεί το βιωματικό δημιουργικό εργαστήριο ενηλίκων «L'amour», εστιάζοντας στη θεματική του έρωτα μέσα από την όπερα και τις τέχνες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (10–12 άτομα), οι οποίοι μέσα από εβδομαδιαίες συναντήσεις και με την καθοδήγηση εμψυχωτών θα κληθούν να δημιουργήσουν έναν προσωπικό καλλιτεχνικό «κόσμο», αποτυπωμένο σε sketchbook. Αφετηρία της δημιουργικής διαδικασίας αποτελεί η διερεύνηση της έννοιας του έρωτα μέσα από την όπερα, την κλασική μουσική και μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης όπως τα εικαστικά και η φωτογραφία. Η δράση ξεκινά με την προβολή ταινίας αφιερωμένης στη Μαρία Κάλλας, δίνοντας το έναυσμα για έμπνευση και προσωπική αναζήτηση. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες επιλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που τους κινητοποιούν δημιουργικά, αποδίδοντάς τα μέσα από κολάζ, ζωγραφική, κείμενα ή φωτογραφία.

Η διαδικασία περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια σύνδεσης των επιμέρους ιδεών με άριες όπερας, περαιτέρω έρευνα, καθώς και επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους της Καλαμάτα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, κάθε συμμετέχων διαμορφώνει μια προσωπική καλλιτεχνική αφήγηση. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές -από εικαστικά έργα και φωτογραφία έως κείμενα ή μουσικές συνθέσεις- με βασική προϋπόθεση την αυθεντικότητα της δημιουργίας. Τα έργα θα παρουσιαστούν στον χώρο της μόνιμης έκθεσης της Μαρίας Κάλλας, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή». Βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της ελεύθερης δημιουργικής έκφρασης και η ανάδειξη της τέχνης ως μέσου προσωπικής αναζήτησης και ουσιαστικής σύνδεσης.

Τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί έκθεση αφιερωμένη στο προσωπικό αρχείο του Φώτη Γκόνη, στον χώρο της μόνιμης έκθεσης «Μαρία Κάλλας». Ο Φώτης Γκόνης ήταν ένας καταξιωμένος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Με καταγωγή από την Μεσσηνία μεσουράνησε στα μουσικά πάλκα της Αμερικής την χρυσή δεκαετία του 60. Οι συνεργασιες του με την Μελίνα Μερκούρη στην παράσταση “Ιλια Ντάρλινγκ” και με τον Αντονι Κουίν στο “Zorba the Greek” στο Μπρόντγουεϊ έχουν μείνει στην ιστορία.

Κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Yoga Kids», ένα εργαστήριο παιδικής γιόγκα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, με εισηγήτρια τη Μαρία Κενσαλή, MA Εργοθεραπεύτρια και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια (RCYT). Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να συγκεντρώνονται καλύτερα και να ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους στο άγχος. Παράλληλα, βελτιώνονται η ευελιξία, η ισορροπία και η αυτοπεποίθηση, ενώ καλλιεργείται το πνεύμα συνεργασίας. Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, σε χώρο που θα ανακοινωθεί μετά το καλοκαίρι.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή να υπάρξουν αλλαγές ως προς τον χρόνο και τον τόπο υλοποίησής του. Οι υποστηρικτές των δράσεων είναι: Το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, η Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, καθώς και το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Εξέλιξις». Στη διοργάνωση συμβάλλουν επίσης τα μέλη και οι συνεργάτες του Συλλόγου.