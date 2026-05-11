Δήμος Πύλου – Νέστορος: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς

Από σήμερα Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων για το σχολικό έτος 2026-2027 στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Πύλου και τους Παιδικούς Σταθμούς Χώρας και Χαρακοπιού.

Αιτήσεις μπορούν να γίνονται έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Οπως ανακοίνωσε ο δήμος Πύλου – Νέστορος στα νηπιακά τμήματα δύναται να εγγραφούν νήπια που έχουν γεννηθεί από 01/01/2023 έως και 31/03/2024 (θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη έως 30/09/2026).

Στο βρεφικό τμήμα του Βρεφικού Σταθμού Πύλου δύναται να εγγραφούν βρέφη που έχουν γεννηθεί από 01/04/2024έως και 31/03/2025 (θα έχουν συμπληρώσει τα 1,5 έτη έως 30/09/2026).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών:

Βρεφονηπιακός Σταθμός Πύλου – Βασιλική Νικολούλη, τηλ. 2723022700

Παιδικός Σταθμός Χώρας – Ιωάννα Μαστρογιαννοπούλου, τηλ. 2763031224

Παιδικός Σταθμός Χαρακοπιού – Βασιλική Ασημακοπούλου, τηλ. 272504126

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Πύλου-Νέστορος θα συμμετάσχουν στη Δράση “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (πρώην “Εναρμόνιση”) περιόδου 2026-2027 (ΕΣΠΑ).

Οι γονείς έχουν δικαίωμα υποβολής παράλληλης αίτησης για εγγραφή του παιδιού τους.