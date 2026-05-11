Στο πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής ακίνητο της ΔΥΠΑ στην Καλαμάτα - Βασιλόπουλος: "Σχεδιασμός μιας νέας στεγαστικής πολιτικής"

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση περνούν στο Ελληνικό Δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ για αξιοποίηση μέσω κοινωνικής αντιπαροχής.

Πρόκειται για ακίνητα σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, μπαίνουν σε τροχιά αξιοποίησης με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο.

Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποκτά τη δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα στάδια για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσκλησης προς την αγορά, προκειμένου ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για την ανάπτυξη των ακινήτων. Στόχος είναι η δημιουργία νέων κατοικιών, μέρος των οποίων θα αποδοθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Αναφερόμενος στην εν λόγω εξέλιξη ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε σχετικά: «Η εξέλιξη για την αξιοποίηση ακινήτου της ΔΥΠΑ στη θέση Γουλιμίδες - δυτική συνοικία στην Καλαμάτα, μέσω του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική θετική είδηση για την πόλη μας. Με ικανοποίηση βλέπουμε να αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα οι συνεχείς διεκδικήσεις, οι επαφές και οι συζητήσεις που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα με τα αρμόδια Υπουργεία, με στόχο την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες. Η Καλαμάτα βρίσκεται πλέον στον σχεδιασμό μιας νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, που αξιοποιεί ανενεργές εκτάσεις για τη δημιουργία σύγχρονων κατοικιών και την ενίσχυση της πρόσβασης στη στέγη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται και σε συνέχεια της σημαντικής επιτυχίας του Δήμου Καλαμάτας να εξασφαλίσει, μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος το προηγούμενο διάστημα, την υλοποίηση της κοινωνικής πολυκατοικίας, μιας ακόμα ουσιαστικής παρέμβασης κοινωνικής πολιτικής για την πόλη μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασίες και επιμονή, ώστε η Καλαμάτα να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο προς όφελος της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής των πολιτών».