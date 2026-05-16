Καλαμάτα: Εκατοντάδες ιδιοκτήτες περιμένουν χρόνια τις διανοίξεις δρόμων - Για αξιοποίηση της περιουσίας τους

Απασχολεί και τον Δήμο και πολλούς δημότες, που περιμένουν χρόνια κάποια διάνοιξη για να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Και είναι από τα θέματα που εκκρεμούν, που καθυστερούν και πηγαίνουν πολύ πίσω, παρότι φέτος ο Δήμος υλοποιεί εργολαβία διανοίξεων.

Την αφορμή να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό μας έδωσε μια έγγραφη διαμαρτυρία, που δεχθήκαμε από συνδημότη μας για την περιοχή της Ανατολικής Παραλίας σε συνδυασμό με εργολαβία διανοίξεων που υλοποιεί ο Δήμος και μια άλλη, πολύ μεγαλύτερη που ετοιμάζει για την περιοχή της Κηπούπολης.

Η ΠΑΡΑΛΙΑ

Στο σημείωμα – διαμαρτυρία του ο συνδημότης μας (έχουμε τα στοιχεία του) παρατηρεί: “Είμαι συνιδιοκτήτης οικοπέδου που επηρεάζεται από τις διανοίξεις των οδών Μεθώνης, Υψηλάντου και Μεγάλου Αλεξάνδρου που εδώ και 5 χρόνια δεν έχουν ανοίξει. Ήθελα να σας ενημερώσω πως τα δικαστήρια που αναφέρει ο δήμαρχος, καθυστερούν με αποκλειστική υπαιτιότητα του Δήμου. Τρεις φορές με τελευταία το τέλος του 2025, το δικαστήριο δεν έχει βγάλει απόφαση και ζητά να ξαναρχίσει η διαδικασία από την αρχή, επειδή ο δικηγόρος του Δήμου εμφανίζει ελλιπή φάκελο. Η διαδικασία μετά μετατίθεται χρονικά και έτσι διαιωνίζεται. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ολόκληρη νομική υπηρεσία να καταθέτει συνεχώς ελλιπή φάκελο. Πιθανότατα καθυστερεί επίτηδες για κάποιο λόγο την διαδικασία. Υπάρχει μια περιουσία που έχουμε, η οποία είναι δεσμευμένη, καθώς μέχρι να ανοίξουν οι δρόμοι, το οικόπεδο δεν είναι οικοδομήσιμο. Και ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί για να μην ανοίξουν. Ενώ έχει πάρει δάνειο με μοναδικό σκοπό τη διάνοιξη των δρόμων. Είμαι στη διάθεσή σας για να σας στείλω έγγραφα δικαστικών αποφάσεων που αποδεικνύουν αυτό που σας γράφω. Παρακαλώ δημοσιοποιήστε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση”.

Τον Ιούνιο του 2025 σε ρεπορτάζ μας αναφέραμε: “Καρκινοβατούν οι διανοίξεις σημαντικών δρόμων στην Ανατολική Παραλία Καλαμάτας από το σχέδιο του 1905. Οι διαδικασίες για τον ορισμό τιμής στις απαλλοτριώσεις είναι χρονοβόρες και καθυστερούν ακόμα περισσότερο, γιατί η δημοτική αρχή δεν έχει σε προτεραιότητα το ζήτημα των διανοίξεων. Στο μεταξύ χτίζονται οικοδομές, οι οποίες είναι πανάκριβο αν όχι αδύνατο, να απαλλοτριωθούν.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος παραδέχθηκε στην “Ε” ότι δεν υπάρχει έτοιμο κάποιο άλλο τμήμα δρόμου για διάνοιξη στην Ανατολική Παραλία, από το δάνειο των 4 εκ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά τη διάνοιξη της Βουλγαροκτόνου. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα κατατεθεί φάκελος στο δικαστήριο για ορισμό τιμής για απαλλοτρίωση δρόμων με προτεραιότητα σε ό,τι μπορεί να τρέξει γρήγορα η διαδικασία. Και ως τέτοια ανέφερε τμήματα των οδών Κορώνης και Δεριγνύ”.

Να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο του 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με τηλεδιάσκεψη, λόγω κορονοϊού ενέκρινε τη λήψη δανείου 4 εκ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη διάνοιξη και κατασκευή οδών στην Ανατολική Παραλία και το κέντρο της πόλης. Το δάνειο αφορούσε τη διάνοιξη και κατασκευή των οδών Βουλγαροκτόνου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Μεθώνης, Υψηλάντου, Κορώνης, Παπανικολή και Μαιζώνος.

Από τότε ποσό από το δάνειο ελήφθη μόνο για τη διάνοιξη τμήματος της οδού Βουλγαροκτόνου, που ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε τον Μάρτιο του 2024.

Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΟΥ 2025

Τον Μάρτιο ξεκίνησαν οι εργασίες διανοίξεων και βελτίωσης υφιστάμενων οδών εντός της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας. Πρόκειται για εργασίες που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης εργολαβίας με τίτλο “Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2025)”, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ και αφορούν σε εργασίες καθαιρέσεων, χωματουργικών για την διαμόρφωση της στάθμης έδρασης του οδοστρώματος και οδοστρωσίας.

Εργασίες διάνοιξης έχουν γίνει σε δρόμους της Δυτικής Συνοικίας, δυτικά της της οδού Αρτέμιδος. Η εργολαβία προβλέπει εκεί τη διάνοιξη 7 δρόμων. Ο αρχικός προγραμματισμός των διανοίξεων δυτικά της Αρτέμιδος ήταν να γίνουν το 2022. Ακόμα, διανοίξεις προβλέπονται: Σε οδό στη Βόρεια Συνοικία, μήκους 150 μέτρων. Σε τμήμα της οδού Βασιλίσσης Όλγας, ανατολικά της Μεγάλου Αλεξάνδρου, μήκους 62 μέτρων. Σε τμήμα της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, μεταξύ Φαρών και Μαιζώνος, μήκους 30 μέτρων. Σε γειτονικά τμήματα των οδών Σωκράτους, μεταξύ Φαρών και Μαιζώνος μήκους 13 μέτρων και Μαιζώνος, νότια της Σωκράτους, μήκους 32 μέτρων. Σε τμήμα οδού στα Γιαννιτσάνικα, μήκους 75 μέτρων. Τέλος, προβλέπεται οδοστρωσία του ήδη διανοιγμένου τμήματος της οδού Θεμιστοκλέους, στη νότια πλευρά, μήκους 44 μέτρων.

Ο Δήμος έχει ειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός του εύρους κατάληψης των οδών αυτών, να απομακρύνουν αντικείμενα τα οποία θεωρούν χρήσιμα, προκειμένου να ξεκινήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες διάνοιξης.

Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΟΥ 2026

Για φέτος ο Δήμος Καλαμάτας προγραμματίζει διαγωνισμό για μια μεγάλη εργολαβία διανοίξεων, η οποία θα υλοποιηθεί το 2027. Γι’ αυτήν στο Δημοτικό Συμβούλιο λογοδοσίας την περασμένη Τετάρτη, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης σημείωσε ότι “το μεγαλύτερο βάρος στις διανοίξεις του 2026 θα δοθεί στην Κηπούπολη”. Ηταν η απάντησή του σε ερώτηση του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Κανάκη για την περιοχή του σχεδίου πόλης στην Κηπούπολη, “γιατί ο Δήμος δεν φτιάχνει πεζοδρόμια και δεν ανοίγει δρόμους”. Ο αρχικός προγραμματισμός των διανοίξεων στο σχέδιο πόλης της Κηπούπολης ήταν να γίνουν το 2023.