Εορταστικές εκδηλώσεις στην Κυπαρισσία για του Αγίου Πνεύματος

Με εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν την Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα θα εορταστεί στη Κυπαρισσία η Παντριφυλιακή εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Τριφυλίας σε συνεργασία με τις Εκκλησιαστικές Αρχές και τους Κοινωνικούς και Πολιτιστικούς Φορείς της πόλης.

Να σημειωθεί ότι φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί η Λευκή Νύχτα, που είχε καθιερωθεί θα γίνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που γιορτάζει η πόλη.

Οι υπόλοιπές εκδηλώσεις έχουν ως εξής :

Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 8 μ.μ.

8η Πανελλήνια Συνάντηση Χορωδιών στην Αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία.

Συμμετέχουν: Χορωδία Φάρου Τυφλών Ελλάδος ,Χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Αρμονικό Εργαστήρι», Χορωδία Ένωσης Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Αρμονία», Παιδική Χορωδία και Πολυφωνική Χορωδία «Ηδύφωνον» της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας

Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Κτενάς, Αρχιμουσικός Δήμου Τριφυλίας.

Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα 6 μ.μ.

Αγώνας δρόμου «29ος Γύρος της Κυπαρισσίας» με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων αθλητών. Αφετηρία και τερματισμός στην Κεντρική Πλατεία.

Μουσική Συναυλία με την μπάντα «48 ώρες».

Κυριακή 31 Μαΐου, ώρα 7 μ.μ.

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Γονυκλισίας μετά Θείου κηρύγματος και αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό Αγία Τριάδος, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου.

Δευτέρα 1η Ιουνίου

Ώρα 7 π.μ. Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες. Όρθρος - Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ. Χρυσοστόμου, μετά Θείου κηρύγματος.

Ώρα 10 π.μ. Πέρας προσέλευσης Επισήμων. Τιμές θα αποδώσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας.

Ώρα 10.30 π.μ. Εκκίνηση Λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνος, συνοδεία αγήματος της Πυροσβεστικής Γαργαλιάνων – Π.Κ. Κυπαρισσίας , από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος με κατάληξη στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως.

Τη Λιτανεία θα συνοδεύσουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας και μαθητές των Σχολείων της πόλης.

Μετά το πέρας της Λιτανείας ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και η Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Κοινότητας Κυπαρισσίας θα υποδεχθούν τους επισήμους προσκεκλημένους για ανταλλαγή ευχών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Κυπαρισσίας.

Κ.Μπ.