Αντιπαράθεση στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Αιχμές για τη στάση υπαλλήλων του Δήμου απέναντι σε πολίτες που ζητούν βοήθεια

Το πρακτικό αφορούσε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ενώ μέσα από αυτό εισηγήθηκε η τροποποίηση προηγούμενων αποφάσεων, λόγω παρεμβάσεων και διορθώσεων σε επιμέρους κωδικούς του διαγωνισμού. Με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός έθεσε ζήτημα τοπικής συμμετοχής στον διαγωνισμό. Όπως παρατήρησε, από τους τέσσερις αναδόχους μόνο ένας ήταν Καλαματιανός, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι δεν υπήρξε μεγαλύτερη συμμετοχή ενδιαφερομένων από τη Μεσσηνία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική αγορά. Με αφορμή, μάλιστα, άλλο προϊόν διαγωνισμού, μετέφερε καταγγελία σύμφωνα με την οποία επαγγελματίας που ενδιαφερόταν να συμμετάσχει ζήτησε από τον Δήμο βοήθεια - διευκρινίσεις για το γραφειοκρατικό σκέλος της διαδικασίας, χωρίς, όπως είπε, να υπάρξει ανταπόκριση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο ενδιαφερόμενος φέρεται να παραπέμφθηκε στην Αθήνα για να λάβει σχετική υποστήριξη.

Απαντώντας, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Φάβας σημείωσε ότι σε όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς οι όροι καθορίζουν με σαφήνεια τι απαιτείται από κάθε συμμετέχοντα. Όπως ανέφερε, ο Δήμος δεν διαθέτει υπηρεσία που μπορεί να αναλάβει να προετοιμάσει για κάθε ενδιαφερόμενο τα δικαιολογητικά που εκείνος δεν μπορεί να συμπληρώσει ή να συγκεντρώσει.

Ο κ. Φάβας υπογράμμισε ότι αποτελεί υποχρέωση του κάθε συμμετέχοντα να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες με δικές του δαπάνες, είτε ζητώντας βοήθεια από επαγγελματίες της πόλης είτε από επαγγελματίες εκτός αυτής, εφόσον δεν γνωρίζει ο ίδιος τη διαδικασία. Πρόσθεσε, δε, ότι οι υπάλληλοι του Δήμου δεν μπορούν να υποκαθιστούν ιδιώτες επαγγελματίες που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα.

Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι σε άλλους διαγωνισμούς, όταν εμφανίζονται μόνο Μεσσήνιοι συμμετέχοντες, ασκείται κριτική επειδή δεν υπάρχουν περισσότερες συμμετοχές από άλλες περιοχές, ώστε να ενισχύεται ο ανταγωνισμός και να επιτυγχάνονται χαμηλότερες τιμές. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να δείξει ότι το ζήτημα της γεωγραφικής προέλευσης των αναδόχων δεν μπορεί να εξετάζεται μονοδιάστατα.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την πληροφορία ότι υπάλληλοι του Δήμου αρνήθηκαν να βοηθήσουν πολίτη, εκτιμώντας ότι, αν υπήρξε τέτοιο περιστατικό, η βοήθεια που ζητήθηκε πιθανότατα ξεπερνούσε τα καθήκοντα των υπαλλήλων. Όπως άφησε να εννοηθεί, υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην παροχή γενικών πληροφοριών για έναν διαγωνισμό και στην ουσιαστική προετοιμασία φακέλου συμμετοχής για λογαριασμό ιδιώτη.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης ο οποίος προέδρευσε στην Επιτροπή λόγω απουσίας του δημάρχου, υπογράμμισε ότι η ερώτηση της παράταξής του δεν είχε ως στόχο να ζητήσει από τις υπηρεσίες του Δήμου να υποκαταστήσουν τους επαγγελματίες, αλλά να διερευνήσει κατά πόσο οι υπηρεσίες είναι υποστηρικτικές απέναντι σε πολίτες και επαγγελματίες που ζητούν βασικές πληροφορίες.

Ο κ. Τζαμουράνης, αναφερόμενος γενικότερα στους διαγωνισμούς στους οποίους εμφανίζεται μόνο μία προσφορά, υπενθύμισε την πρότασή του να γίνονται επαναληπτικοί διαγωνισμοί, ώστε να προκύπτουν περισσότερες συμμετοχές. Όπως σημείωσε, η παράταξή του ζητά οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον Δήμο να γίνονται με τον πιο διαφανή τρόπο και να συνδέονται ουσιαστικά με τον ανταγωνισμό.

