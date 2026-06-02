Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Στο επίκεντρο πρώην κτήριο Τσερπέ και αεροδρόμιο Τριόδου

Τη συνομολόγηση δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με αποκλειστικό σκοπό την απαλλοτρίωση ακινήτων στο ΟΤ 157 (πρώην κτήριο Τσερπέ) στην πόλη της Μεσσήνης, πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα.

Στην αυριανή συνεδρίαση στο Δ.Σ. Μεσσήνης αναμένεται να γίνει συζήτηση για την αξιοποίηση του αεροδρομίου της Τριόδου, μετά από αίτημα της μειοψηφίας.

Αλλα θέματα με ενδιαφέρον είναι οι εγκρίσεις: Δωρεάν παραχώρησης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεσσήνης στη Θεατρική Ομάδα ΑΚΤΩ για τη διεξαγωγή προβών. Παραχώρησης αίθουσας και προαύλιου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεσσήνης για τη διεξαγωγή θεατροπαιχνιδιών από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης (Θ.Ε.Μ.) και την παρουσίαση παράστασης της ομάδας ενηλίκων. Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης έργου, αξιολόγησης και εγγραφών για το 1ο ΚΔΑΠ Μεσσήνης. Προγράμματος “Φιλοξενία παιδιών του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις” για το 2026. Δαπάνης επέκτασης δικτύου από την ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Μεσσήνης.