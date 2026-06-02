Δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Οιχαλίας: Ζητούν ειδική συνεδρίαση για τη μονάδα βιοαερίου στο Μελιγαλά

Αναλυτικά οι δημοτικοί σύμβουλοι Αδαμόπουλος Ιωάννης, Αντωνόπουλος Ιωάννης, Βασιλόπουλος Χρήστος, Διαγούπη Μαρία, Ντονάς Κωνσταντίνος, Παναγιωτόπουλος Δημήτρης, Ρερρές Αναστάσιος, Σταυρόπουλος Ηλίας αναφέρουν στην επιστολή:

“ Κυρία Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε του Δ.Σ.

Με έκπληξη και απορία πληροφορηθήκαμε ότι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ με την υπ αρ. πρωτ. 35645/ 14-05-2026 απόφασή της, ενέκρινε την ΜΠΕ για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου του φορέα «ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.», στην ΒΙΠΕ Μελιγαλά, παρά τις ομόφωνες αντιρρήσεις, αποφάσεις και ψηφίσματα τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, Προέδρων ΤΚ, φορέων και κατοίκων της περιοχής μας, όσο και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η εξέλιξη αυτή όπως γίνεται αντιληπτό δημιουργεί καινούργια δεδομένα επί τα χείρω, όσων αφορά την ήδη περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής μας, από την ύπαρξη και λειτουργία και άλλων οχλουσών εγκαταστάσεων.

Είναι αναγκαίο λοιπόν, η τοπική κοινωνία και οι φορείς της περιοχής μας, προεξάρχοντος του Δήμου, να αντιμετωπίσουν την νέα αυτή αρνητική κατά την γνώμη μας εξέλιξη.

Προς τούτο σας καλούμε να προχωρήσετε στην σύγκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την έγκριση αυτή στην οποία προχώρησε η αρμόδια υπηρεσία.

Στην συνεδρίαση αυτή να προσκληθούν εκπρόσωποι της υπηρεσίας που αποφάσισε την έγκριση, οι Βουλευτές του Νομού, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και οι περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Ε. Μεσσηνίας, εκπρόσωποι των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου που δεν εκπροσωπούνται στη βουλή από τη Μεσσηνία, η ΠΕΔ Πελοποννήσου, εκπρόσωποι της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, εκπρόσωποι των επαγγελματιών της ΒΙΠΕ ΜΕΛΙΓΑΛΑ, οι Πρόεδροι των Τ.Κ. του Δήμου μας, οι Πρόεδροι Τ.Κ όμορων Δήμων καθώς και όποιος άλλος μας έχει διαφύγει ή έχουμε παραλείψει”.