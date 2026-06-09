Μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων στον Δήμο Δυτικής Μάνης

Στην υπηρεσιακή εισήγηση επισημαινόταν ότι “στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα έλλειψης επάρκειας πόσιμου νερού, το οποίο διογκώνεται κατά τους θερινούς μήνες, λόγω: α) της μεγάλης εποχιακής διακύμανσης του πληθυσμού σε σχέση με το

χειμώνα, β) της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή, γ) τη σημαντική έξαρση της οικοδομικής δραστηριότητας, δ) λόγω του έντονα τουριστικού χαρακτήρα του Δήμου μας και ε) το ούτως ή άλλως αρνητικό υδατικό ισοζύγιο που διαχρονικά παρατηρείται στην περιοχή. Οι υφιστάμενες δημοτικές πηγές και οι λειτουργούσες γεωτρήσεις, αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες υδροδότησης των κατοίκων και των επισκεπτών.

Για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού και την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών της περιοχής μας, κρίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης του κεντρικού δικτύου ύδρευσης με επιπλέον ποσότητες νερού μέσω της μίσθωσης ιδιωτικών υφιστάμενων γεωτρήσεων”.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Γιώργος Χιουρέας παρατήρησε ότι “είναι για την πρόσκληση προς τους δημότες για μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων, δεν είναι για την ανόρυξη. Αυτό θα γίνει για πρώτη φορά στον δήμο μας… μας έχουν ήδη ζητήσει δύο που θα ήθελαν να δώσουν νερό στον δήμο… έχουμε την διαδικασία… και κάνουμε έναν διαγωνισμό. Ετσι αν κάποιος άλλος έχει γεώτρηση και θέλει να την παραχωρήσει προς ενοικίαση στον δήμο, να έχει τη δυνατότητα. Θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του δήμου… δεν είναι για συγκεκριμένες γεωτρήσεις”.

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