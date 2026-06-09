Tρισάγιο στη μνήμη του αντιστράτηγου Ηλία Κορμά

Με σεβασμό και τιμή πραγματοποιήθηκε το τρισάγιο στη μνήμη του αντιστράτηγου Ηλία Κορμά και των γενναίων συμπολεμιστών του, Κεφαλιναίων και Ιθωμιτών, που θυσιάστηκαν ηρωικά στη μάχη του Μανιακίου στις 20 Μαΐου 1825, μπροστά στην προτομή του, στην Κοινότητα Κεφαλινού, προχθές Κυριακή 7 Ιουνίου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Μεσσήνης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Κεφαλιναίων “Η Πρόοδος”.

Στεφάνια κατέθεσαν ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς ως εκπρόσωπος της Βουλής, ως εκπρόσωπος των Σωμάτων Ασφαλείας ο αστυνομικός υποδιευθυντής Νίκος Σινάπης, ως εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος ο αρχιπυροσβέστης Νεκτάριος Παπαδόπουλος, ως εκπρόσωπος του 9ου Συντάγματος Πεζικού ο

Ταγματάρχης Πεζικού Ανδρέας Κουβεντάρης, ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών - Πλωτάρχης Ευτύχιος Μπολιεράκης, η πρόεδρος της Κοινότητας Κεφαλινού Δήμητρα Κωνσταντοπούλου - Δελλή, ο πρόεδρος της Κοινότητας Μανιακίου Αναστάσιος Φιλιππόπουλος, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Κεφαλιναίων “Η Πρόοδος” Παναγιώτης

Κορμάς και άλλοι.

Ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών και τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος, τόνισε, μεταξύ άλλων: “Η ευθύνη μας, ως απόγονοι εκείνων των ηρώων, είναι να μην εφησυχάζουμε. Αισθανόμαστε υπερήφανοι και τυχεροί που είμαστε απόγονοι τέτοιων ανθρώπων, που έθεσαν το κοινό καλό πάνω από τη δική τους ζωή και άφησαν σε εμάς μια παρακαταθήκη αξιών που δεν παλιώνει. Οφείλουμε να αντιστοιχίσουμε τη θυσία εκείνων με τη δική μας προσήλωση στα κοινά, με στόχο την πρόοδο του τόπου και των ανθρώπων του”. Υπενθύμισε ότι από το 2025, η προσωπογραφία του Ηλία Κορμά που φιλοτέχνησε η ζωγράφος Βλασούλα Βέβε, εκτίθεται μόνιμα στο παράρτημα Καλαμάτας του Πολεμικού Μουσείου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γ. Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής Περ. Μαντάς και οι πρόεδροι της Κοινότητας Κεφαλινού και του Συλλόγου των απανταχού Κεφαλιναίων “Η Πρόοδος”.

Τον πανηγυρικό της ημέρας, με τίτλο “Ιστορική αναδρομή της θυσίας των Κοντοβουνίων στο Μανιάκι”, εκφώνησε ο απόστρατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, πρώην δημοτικός σύμβουλος Μεσσήνης Γιώργος Δαβίλλας.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς από τον Δημοτικό Χορευτικό Μεσσήνης.

Συμμετείχαν, επίσης η Δημοτική Φιλαρμονική, ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι “Αγία Τριάδα” και Μάνης “Ο Αρχιστράτηγος Πέτρος Μαυρομιχάλης”, καθώς και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μάνης “Κοντόσταυλοι”.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, ακόμα, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μεσσήνης Κώστας Ξηρογιάννης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, απόγονοι των ηρώων και κάτοικοι της περιοχής.