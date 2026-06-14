Δήμος Οιχαλίας: Η επιτροπή αγώνα κατά του βιοαερίου στο Μελιγαλά

Στη δημοσιότητα, - όπως αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” -, έδωσε ο Δήμος Οιχαλίας, την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – συνέλευσης κατά της εγκατάστασης της μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά.

Σύμφωνα με αυτή, το Δ.Σ. Οιχαλίας αποφάσισε ομόφωνα:

“1. Τη σύσταση Επιτροπής Αγώνα αποτελούμενη από τη Δήμαρχο Οιχαλίας κ. Γεωργακοπούλου Παναγιώτα, τον Επικεφαλής της παράταξης της Μειοψηφίας κ. Αδαμόπουλο Ιωάννη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας κ. Αδαμόπουλο Αναστάσιο, τους Περιφερειακούς Συμβούλους κ.κ. Νικολάκου Κωνσταντίνα, Μάκαρη Μανώλη, τον κ. Σταυρόπουλο Περικλή, εκπρόσωπο των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Οιχαλίας, τον κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο δημότη και ιδιοκτήτη επιχείρησης παρασκευής τροφίμων στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά. 2. Στην επιτροπή αυτή συμπεριλαμβάνονται εφόσον το αποδεχθούν και οι κ.κ. Λαμπρόπουλος Ιωάννης (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Μεσσηνίας), Χρυσομάλλης Μιλτιάδης (Βουλευτής Μεσσηνίας) και Μαντάς Περικλής (Βουλευτή Μεσσηνίας). 3. Εξουσιοδοτείται η επιτροπή αυτή να είναι σε συνεργασία με τον περιβαλλοντολόγο και τον δικηγόρο και να αποφασίζει για τις όποιες ενέργειες απαιτούνται να γίνουν, προκειμένου να μην εγκατασταθεί το εργοστάσιο αυτό στην περιοχή μας και να προβαίνει σε ενέργειες, όπως πχ. επίσκεψη στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κλπ. 4. Ο Δήμος Οιχαλίας να προβεί σε όλες τις ενέργειες αυτές που πρότεινε ο Δικηγόρος κ. Κόλλιας σύμφωνα με την αριθ. 128/2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντολόγο κ. Τσιλίκα για τη τεκμηρίωση των αιτημάτων μας”.

Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι στα πρακτικά της συνεδρίασης “κατατέθηκαν και 259 υπογραφές κατοίκων του Δήμου Οιχαλίας, οι οποίες συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης. Θα υπάρξουν και άλλες υπογραφές κατοίκων, προκειμένου να μην εγκατασταθεί η μονάδα βιοαερίου στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά και ανακληθεί, άλλως να ακυρωθεί η Α.Ε.Π.Ο.”.