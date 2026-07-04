Αρκαδία: Χασισοφυτεία – μαμούθ με 1.561 δενδρύλλια στη Νότια Κυνουρία (φωτογραφίες)



Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία στη μάχη με τα κυκλώματα των καλλιεργητών και διακινητών ναρκωτικών ουσιών, που σημείωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας, στην οποία προΐσταται ο “Μεσσήνιος” με καταγωγή από την Αμφιλοχία Αστυνομικός Διευθυντής Δημήτρης Ροΐδης.

Πρόκειται για φυτεία με 1.561 δενδρύλλια κάνναβης που κατασχέθηκαν και εκριζώθηκαν, τα οποία είχαν φυτευτεί σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο με φυσική κάλυψη κοντά στο χωριό Κουνουπιά στη Νότια Κυνουρία.



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“Χειροπέδες” σε δύο Αλβανούς,

αναζητείται ακόμη ένας

Οι αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης πέρασαν χειροπέδες σε έναν 44χρονο Αλβανό που βρέθηκε μέσα στο χώρο της φυτείας και σε έναν 21χρονο επίσης Αλβανό που συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα.

Παράλληλα αναζητείται ένας ακόμη 46χρονος Αλβανός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Υπολογίζεται πως τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο είχε ξεκινήσει η καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία έφταναν μέχρι και το ενάμιση μέτρο.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, με την συνδρομή αστυνομικών των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Αρκαδίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Αρκαδίας, της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου, καθώς και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με τον συνοδό του της Αργολίδας.

Οι καλλιεργητές σε δύσβατη δασική περιοχή με πυκνή βλάστηση και φυσική συγκάλυψη που είχαν εκχερσώσει, σε 14 στρέμματα είχαν φυτέψει σε 22 επίπεδα τα 1.561 δενδρύλλια κάνναβης.

Οι Αλβανοί καλλιεργητές διέμεναν σε σκηνές αποκλειστικά στο χώρο της φυτείας για την φύλαξή της.

Στο χώρο της φυτείας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι προς αποξήρανση και αποθήκευση της συγκομιζόμενης ποσότητας κάνναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών (είδη ρουχισμού και

διατροφής), αυτοσχέδιο παρατηρητήριο, αυτοσχέδια δεξαμενή για την άρδευση της ανωτέρω φυτείας, δύο κινητά τηλέφωνα, μία ζυγαριά, πλήθος εργαλείων και αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός.

Από την εγκληματική τους δράση υπολογίζεται πως θα αποκόμιζαν κέρδη έως και 3.120.000 ευρώ!

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τους αλλοδαπούς, μιας και στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων στη χώρα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Κ.Ηλ.